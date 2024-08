US Open 2024: todos los argentinos que jugarán la qualy buscando un lugar en el cuadro principal

371096516_287248557261926_7419078239487790029_n.jpg Diego Schwartzman jugará su último US Open.

En el mismo horario que Diego Schwartzman (no antes de las 15) Thiago Tirante jugará con el kazajo Dmitry Popko y luego será el turno de las mujeres ya que no antes de las 16.30 Solana Sierra enfrentará a la rusa Ekaterina Makarova y en el turno siguiente (no antes de las 18) Julia Riera se medirá con la macedonia Lina Gjocheska.

Para la jornada del martes 20 de agosto quedarán otros cinco argentinos: Federico Gómez será rival del neerlandés Gijs Brouwer; Pedro Cachín jugará ante el británico Jan Choinski; Juan Manuel Cerúndolo tendrá que medirse con el británico Billy Harris; Nicolás Kicker irá ante el francés Benjamin Bonzi y finalmente Facundo Bagnis tendrá como adversario al kazajo Timofey Skatov

La qualy y toda la actividad del US Open será televisada por ESPN y Disney+.

Los argentinos en el cuadro principal del US Open

Sebastián Báez, Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Mariano Navone, Facundo Díaz Acosta, Federico Coria, Camilo Ugo, Francisco Comesaña, Lourdes Carlé y Nadia Podoroska ingresarán directamente al cuadro principal del US Open por su ubicación en el ranking.

El cuaro principal del US Open, tanto masculino como femenino, comenzará el próximo lunes 26 de agosto.