Rafael Nadal y las mejores frases de su emotiva carta en The Players Tribune: "Nunca pensé que era Superman"

"Me lastimé cuando tenía 17 años y me dijeron que probablemente nunca volvería a jugar tenis profesional. No es sólo una pequeña grieta en mi pie, es una enfermedad. No hay cura. Síndrome de Mueller-Weiss. Pasé muchos días en casa llorando, pero fue una gran lección de humildad y tuve la suerte de tener un padre tan positivo. "Encontraremos una solución", afirmó. "Y si no lo hacemos, hay otras cosas en la vida además del tenis". Al escuchar esas palabras, apenas pude procesarlo, pero gracias a Dios se encontró una solución y, durante todos estos años, pude luchar contra ella".

nadal hijo 1.jpg

"El tenis es un deporte que te exige mucho mentalmente, pero hay muchos momentos de alegría que nunca olvidaré. Estoy lleno de recuerdos increíbles. Sin embargo, nunca puedes dejar de esforzarte. Siempre hay que mejorar. Superar siempre los límites y mejorar. Así fue como me convertí en un mejor jugador".

Embed

"Durante 30 años, la imagen que transmitía al mundo no siempre era la que sentía por dentro. Todas las noches, antes de un partido, me iba a la cama sintiendo que podía perder. Es una sensación muy difícil de describir, que sólo unos pocos pueden entender, y nunca volverá a ser lo mismo ahora que me retiro como profesional".

nadal 1.jpg

"Pasé por un momento muy difícil, mentalmente, hace unos años. Estaba muy acostumbrado al dolor físico, pero había momentos en la cancha en los que me costaba controlar la respiración y no podía jugar al más alto nivel. No tengo problemas para decirlo ahora. Después de todo, somos seres humanos, no superhéroes".

rafael-nadal2.jpg

El tenis es también un maestro de la vida misma. La mayoría de las veces, no ganas el torneo que juegas. En los buenos momentos nunca pensé que era Superman y en los malos nunca pensé que era un fracaso. El tenis es también un maestro de la vida misma. La mayoría de las veces, no ganas el torneo que juegas. En los buenos momentos nunca pensé que era Superman y en los malos nunca pensé que era un fracaso.

"Cuando era niño, mi padre siempre me decía: “Inventar es difícil. Copiar es mucho más fácil”. No estaba hablando de tenis. Se trataba de la vida. Mira a tu alrededor y observa a las personas que admiras. Cómo tratan a la gente. Lo que amas de ellos. Actúa como ellos y probablemente vivirás una vida feliz. Llevé esa lección conmigo en cada partido".

"Durante más de 30 años he dado todo lo que pude por este juego. A cambio, recibí alegría y felicidad, amor y amistad, y mucho más".