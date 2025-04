La última vez que logró subirse a lo más alto del podio fue cuando, en agosto del 2024, se corono en los Juegos Olímpicos de París, consiguiendo de esta manera el único logro que le faltaba en su extensa y exitosa carrera como tenista profesional.

En cuanto a Alejandro Tabilo, esta es el segundo partido en el que logra imponerse ante uno de los mejores jugadores de tenis de la historia. ¿La anterior? También por sets corridos, en el Masters 1000 de Roma.

A la hora de hablar en conferencia de prensa, Djokovic no anduvo con rodeos: "Más bien fue el peor día. Esperaba que no fuera así, pero era muy probable que jugara así. Simplemente horrible. Sensaciones horribles. Lo siento por los espectadores".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/ESPNtenis/status/1909994721306431641?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1909994721306431641%7Ctwgr%5Eb34ec5c46c1ced641a23da1d1ea3a7fc84a51178%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.clarin.com%2Fdeportes%2Fnovak-djokovic-desolado-conferencia-perder-chileno-alejandro-tabilo-masters-1000-montecarlo-simplemente-horrible_0_GWcpPGsBFc.html&partner=&hide_thread=false ¡TABILO ELIMINÓ A DJOKOVIC DEL M1000 DE #MONTECARLO! pic.twitter.com/803vu3ql7H — ESPN Tenis (@ESPNtenis) April 9, 2025

"No tengo ninguna explicación. Tengo algunas y ninguna. Todo está bien. Lo del brazo es algo menor. No tengo lesión alguna. Esperaba una actuación digna, pero no esto. Había un rival difícil. Sabía que yo iba a jugar mal, pero no tanto", sumó un desolado Nole.