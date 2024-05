Horacio Zeballos y la felicidad de ser el número uno del mundo: "todavía no caigo"

horacio zeballos-granollers (1).jpg Horacio Zeballos y Marcel Granollers lograron llegar al puesto número uno del ránking ATP tras ganar en el Master 1000 de Madrid.

Horacio Zeballos: "es algo único, todavía no caigo"

Este viernes, en diálogo con la radio porteña Rock & Pop, el zurdo oriundo de Mar del Plata Horacio Zeballos dijo que "es algo único, todavía no caigo”.

“Uno sabe que en el tenis se mira principalmente el singles. Yo sabía que en dobles podía hacerlo bien pero fue una decisión difícil hacer ese cambio. A medida que empezamos, traté de buscar a un compañero más fijo y ahí apareció Marcel. Dije a este hay que tenerlo de amigo. Tenemos muy buena relación y es una gran persona”, contó Horacio sobre su actual compañero.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/VarskySports/status/1786081473289757002&partner=&hide_thread=false Fue finalista de dobles masculino en US Open-Wimbledon

Le ganó partidos a Nadal (una final)-Del Potro-Nalbandian-Monfils en singles

Oro en los Juegos Panamericanos 2007

Suma 20 títulos en dobles

A sus 39 años será N°1 de dobles por primera vez



El vaticinio de Guillermo Vilas hace más de 20 años

Consultado por su historia con Guillermo Vilas, dijo: “Tengo una relación muy linda con Guillermo. De chiquito jugué varias veces con él, me entrenaba y me apoyaba siempre. Las primeras raquetas me las trajo él, fue como ir a Disney para cualquier chico. Siempre trató de darme consejos”.

Vilas, marplatense como Zeballos, espera que la ATP lo reconozca como número 1 del mundo durante algunas semanas de los años 1975 y 1976.

De estos contactos con un incipiente Horacio Zeballos, Guillermo Vilas vaticinó en 2003, en un mensaje al papá y homónimo de Zeballos este logro: "Horacio, muy buen chico tu hijo. Le irá muy bien. Tiene asegurado un lugar dentro de la industria del tenis. Si no llega como tenista, llegará como coach o profe. De él me ocupo yo".