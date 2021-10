Se corrió la Media Maratón Nocturna: las fotos

Media-Maraton-Nocturna.jpg

El punto de partida fue el Parque Cívico y los numerosos atletas recorrieron las calles de la Ciudad en distancias de 10 y 21 km. El circuito para ambas instancias de la carrera incluyó el paso por las principales plazas, parques y monumentos de la Ciudad de Mendoza.

Media-Maraton-Nocturna-5.jpg

El intendente Ulpiano Suarez, quien también participó de la competencia deportiva, dino tras su llegada: "Hemos disfrutado de esta primera Media Maratón Nocturna corriendo por las calles de la Ciudad, entre 1600 y 1700 corredores entre las dos distancias, de 10 y 21k. Es la primera vez que veo en una carrera que tantos vecinos y vecinas salgan a las calles a acompañar a alentar a los corredores y buena parte de la carrera la hicimos con una lluvia suave y podíamos correr respirando ese olorcito rico que tiene la Ciudad por la arboleda, por los espacios verdes. Así que ha sido una muy buena experiencia".

Media-Maraton-Nocturna-1.jpg

Los ganadores

Los ganadores de la noche fueron: Antonio Poblete, con un tiempo de 1:04:26 se quedó con el primer puesto de los 21k masculinos y Luisa Páez alcanzó 1:21:52 y llegó primera en los 21k femeninos. Ambos corredores tuvieron un premio de $30.000.

Media-Maraton-Nocturna-2.jpg

Poblete dijo: "Estoy muy contento de haberme quedado con esta primera edición. Siempre traté de dejar todo y de hacer lo mejor posible para dejar en lo más alto al atletismo de Mendoza. Yo corro desde los 11 años, así que tengo prácticamente una vida corriendo".

Media-Maraton-Nocturna-6.jpg

Paez admitió: "Me encanta Mendoza. Vengo de correr los 42 Adidas y quedé tercera en el campeonato nacional, bajé mi marca de 3:03 a 3:54. Así que vengo feliz. Correr me apasiona, amo correr, amo entrenar, así que es como mi cable a tierra. Me encanta correr bajo la lluvia, así que fue hermoso, le quiero agradecer a mi esposo que me acompañó durante toda la carrera".

Media-Maraton-Nocturna-3.jpg

Arribaron en segundo lugar Luis Molina y Carina Furque, quienes también fueron premiados con la suma de $20.000. El tercer puesto fue para Fausto Alonso y Dana Herrera a los que se les entregó un cheque de $10.000. En tanto que en la distancia de 10k, los primeros lugares los consiguieron Ignacio Erario con un tiempo de 00:32:13 y Lorena Cuello que con 00:36:30.