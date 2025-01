Rodrigo Isgró y Harlequins hicieron un anuncio que generó revuelo en el rugby internacional

Consolidado como parte de Los Pumas, el último ganador de la Cruz al Mérito destacó: “Estoy muy feliz de extender mi contrato con Harlequins. Mi etapa en el club ha sido excelente hasta ahora y estoy emocionado por el resto de esta temporada y el futuro”.

“La gente es lo que hace que este club sea tan grande. Los jugadores y el staff me han hecho sentir muy cómodo y bienvenido desde que llegué. ¡Uno de mis sueños es ganar la Premiership y por qué no la Champions Cup! También quiero seguir en Los Pumas y siento que aquí en Harequins estoy en el mejor lugar para hacerlo", dijo Isgó sobre cuyo nuevo contrato no se anunciaron precisiones.

"Rodrigo ha tenido un gran impacto desde que se unió a nosotros a principios de esta temporada. Su potencia y su habilidad en el aire son fantásticas. Es un joven brillante que desea aprender y mejorar continuamente en todos los aspectos. Estamos encantados de que haya comprometido su futuro con el club" (Danny Wilson, head coach de Harlquins).

La temporada de Harlequins con Rodrigo Isgró

Jugadas 10 fechas de la Premiership de Inglaterra, Harlequins está 7mo. en las posiciones con 27 puntos producto de una campaña de 4 victorias, un empate y 5 derrotas.

En la Champions Cup de Europa, el conjunto londinense avanzó a octavos de final donde jugará con Leinster de Irlanda después de haber terminado 4to. en su zona con dos victorias y dos derrotas.