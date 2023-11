Rodrigo Isgró fue distinguido por el Comité Olímpico Argentino

El jugador formado en el Mendoza Rugby Club fue premiado junto a Paula Pedrozo, capitana de Las Yaguaretés (selección femenina) que ganaron el Sudamericano.

¡Lo que dejó la Gala del Deporte Olímpico Argentino 2023, con la distinción a los mejores atletas del año! #PremiosCentenarioCOA pic.twitter.com/EXSLkJDzil — Comité Olímpico ARG (@PrensaCOA) November 22, 2023

La satisfacción de Rodrigo Isgró

“Estoy muy feliz por poder compartir con los mejores deportistas de nuestro país. Este año yo ya no compito más, me queda recuperarme de una lesión y prepararme de la mejor manera para el próximo año”, contó Rodrigo Isgró, de 24 años, quien no fue convocado a Los Pumas 7s para las dos primeras etapas del Circuito Mundial.

“Estoy pensando en los Juegos Olímpicos hace varios años ya. Pudimos conseguir la clasificación para París en mayo de este año y estamos muy contentos. Lo más importante en este momento es vivir el día a día, seguir mejorando y creciendo, y disfrutar del camino y del proceso a los Juegos, que es lo más lindo”, expresó Isgró, quien descartó ofertas para jugar profesionalmente en el exterior, en el rugby de 15, para cumplir su compromiso con Los Pumas 7s y estar en París 2024.