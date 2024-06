Rodrigo Isgró, figura de Los Pumas 7s, sería suspendido para los Juegos Olímpicos París 2024

isgro 4.jpg

La jugada, que fue revisada por los oficiales de video, derivó en un tumulto entre los dos equipos e Isgró fue autocrítico: "Lo que pasó al final no nos representa. Después me quedé viendo el festejo de los franceses porque es súper valorable la final que jugaron y nos ganaron bien. Además, a mi me gustaría que el rival al que le gane me valore y respete. Vamos a esperar a ver que dicen, me gustaría ver toda la situación más tranquilo y voy a respetar lo que se decida", dijo quien fuera elegido mejor jugador de seven del mundo el año pasado.

El try de Isgró ante Francia, en la fase de grupos

Qué sanción podría tener Rodrigo Isgró

Es difícil establecer cuál sería la sanción que le correspondería a Rodrigo Isgró por su expulsión ante Francia ya que para eso hay que esperar el informe y también el descargo del propio jugador.

pumas 7 madrid.jfif Los Pumas 7s cerraron una gran temporada en Madrid y sueñan con una medalla en París.

De todos modos, no es descabellado pensar en una sanción de 3 partidos (lo habitual tars una tarjeta roja directa) que si bien puede ser apelada y disminuida, puede dejar a Los Pumas 7s sin Isgró en toda la fase de grupos de los Juegos Olímpicos París 2024.

Una prepcupación más para un equipo que espera contar con el lesionado Marcos Moneta y mira de reojo la evolución de Matías Odsaczuk (no pudo jugar en Madrid), Luciano González y Joaquín Pellandini, todos con diferentes dolencias una vez culminado el Circuito Mundial.