Agencias

Compartí Share on whatsapp





Copiado! Share on copy

Reds goleó este viernes a Western Force por 57 a 5 (PT 15 a 0), con 22 puntos de James O'Connor, y quedó como puntero del Super Rugby australiano, aunque con dos partidos más jugados que su escolta Brumbies, en el inicio de la octava fecha.

Te puede interesar: El sueño del Inter si Messi se va del Barcelona

El encuentro se jugó el CBUS Super Stadium de Robina, en Gold Coast, con el arbitraje de Jordan Way.

Este sábado, desde las 6.15, jugará Brumbies como local ante Waratahs, que también pretende llegar a la cima, en el GIO Stadium de Canberra.

Te puede interesar: El Pato Cabrera tiene pedido de captura internacional

El puntero es Reds con 21 puntos (7 partidos), seguido por Brumbies con 18 puntos (5 partidos), Waratahs con 15 (6), Rebels con 14 (6), que tendrá fecha libre, y Western Force con 2 (6)

Los tantos de Reds se sumaron con tries de Filipo Daugunu (2), Tate McDermott (2), Fraser McReigth, Bryce Hegarty y Tuaina Tualima y un try, siete conversiones y un penal de O'Connor, la figura del partido. Para Wester hizo un try Andre Ready.

En la definición los que culminen segundo y tercero jugarán el próximo 12 de septiembre y el vencedor protagonizará la final del certamen ante el que salió primero en la primera fase, el 19 de septiembre.