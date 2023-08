Los Pumas demolieron a España antes de su debut en el Mundial de Francia 2023

los-pumas.jpg

En el partido de este sábado, Los Pumas marcaron cuatro tries en el primer tiempo por intermedio del fullback Juan Cruz Mallía, el pilar Joel Sclavi, el wing Mateo Carreras y el medio scrum Tomás Cubelli.

En la parte complementaria, Los Pumas sumaron cinco conquistas más alcanzados por el tercera línea, Marcos Kremer, los ingresados Jerónimo De la Fuente, Martín Bogado (2) y el tercera línea, Facundo Isa.

Por su parte, el medio apertura tucumano Nicolás Sánchez aportó un penal y siete conversiones.

los-pumas.jpg

En el balance final, el dominio argentino fue abrumador - marcó nueve tries- frente a un rival de poco roce internacional, mostrando en sus aspectos positivos el orden, la disciplina y la capacidad ofensiva para sellar una abultada y clara victoria.

El seleccionado español integrado por ocho jugadores argentinos y que tendrá como próximo entrenador al argentino Pablo Bouza, no participó en ningún Mundial de Rugby.

Los Pumas derrotaron a los "Leones" por quinta vez: tres veces en la ciudad de Madrid y las dos restantes en Buenos Aires y Mar del Plata.

Los Pumas regresarán este domingo a la ciudad de Faro, Portugal, donde continuarán concentrados con claras esperanzas de vencer en su debut en el Mundial de Francia 2023, al subcampeón Inglaterra..

los-pumas1.jpg

Sìntesis:

España: John Wessel Bell; Martiniano Cian, Iñaki Mateu, Gonzalo López y Federico Castegloni; Gonzalo Vinuesa y Estanislao Bay; Facundo Domínguez, Mario Pichardie y Matthew Foulds; Alejandro Suárez y Lucas Guillaume; Bittor Aboitiz, Pablo Miejimolle y Thierry Futeu. Entrenador: Miguel Velazco

Ingresaron: Santiago Ovejero, Raúl Calzón, Lucas Santamaría, Raphael Nieto, Víctor Sánchez, Ike Irusta, Bautista Güemes y Jordi Jorba.

Argentina: Joel Sclavi, Agustín Creevy y Eduardo Bello; Guido Petti y Pedro Rubiolo; Santiago Grondona, Marcos Kremer y Facundo Isa, Tomás Cubelli (capitán) y Nicolás Sánchez; Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Matías Moroni y Rodrigo Isgró; Juan Cruz Mallía. Entrenador: Michael Ckeika.

Ingresaron: Ignacio Ruiz, Mayco Vivas, Lucio Sordoni, Matías Alemanno, Lautaro Bazán Vélez, Jerónimo de la Fuente y Martín Bogado.

Tantos en el primer tiempo: 4' penal Sánchez (A), 11' try Mallía convertido por Sánchez (A), 14 try Sclavi convertido por Sánchez (A), 24 try Carreras convertido por Sánchez (A), 27' penal' Vinuesa (E), 33' try Cubelli convertido por Sánchez (A). Resultado parcial: España 3- Argentina 31.

Tantos en el segundo tiempo: 16' try Kremer convertido por Sánchez (A), 18' try De la Fuente (A), 25' try Bogado convertido por Sánchez, (A) 28' try Isa (A) y 40 try' Bogado convertido por Sánchez (A). Resultado final. España 3- Argentina 62

Amonestado en el segundo tiempo: Dominguez (E)

Arbitro:: Andrew Brace (Irlanda)

Cancha: Civitas Metropolitano (Madrid)

los-pumas1.jpg

Cuándo empieza el Mundial de Francia 2023

El Mundial de Rugby 2023 se jugará en Francia entre el 8 de septiembre y el 28 de octubre.

El partido inaugural será un verdadero show para todos los fanáticos del deporte, ya que el seleccionado anfitrión se enfrentará ante Nueva Zelanda, en el de Stade de France de París.

