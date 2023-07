Los All Blacks disfrutaron de Mendoza antes de enfrentar a Los Pumas

►Te puede interesar: Los All Blacks perfilan el equipo para jugar ante Los Pumas en Mendoza

all blacks 2.jpg Damian Mc Kenzie y Jordie Barrett con el golfista mendocino Andrés Benenatti en Mendoza Norte

De acuerdo a la agenda dada a conocer, el seleccionado de Nueva Zelanda se entrenará desde las 16 y este viernes, pasado el mediodía, realizará el Captain's Run, como se denomina a la última práctica previa al encuentro.

Una probable formación de los All Blacks para medirse con Los Pumas sería con Ofa Tu'ungafasi, Codie Taylor y Nepo Laulala; Scott Barrett y Brodie Retallick; Sam Cane (capitán), Ardie Savea y Dalton Papalii, Aaron Smith y Richie M'ounga, Caleb Clarke, Jordie Barrett, Rieko Ioane, Emoni Narawa y Beauden Barrett.

Los All Blacks en Mendoza

Mo'unga reconoció a Mendoza como "ciudad de rugby"

"Jugar contra Los Pumas en Argentina, y en Mendoza, podría considerarse de la misma manera que jugar Sudáfrica en Ellis Park. Esta es una ciudad de rugby, los argentinos están emocionados de jugar aquí y merecen todo el respeto", expresó a la prensa de su país el apertura Richie Mo'unga, quien seguramente será titular este sábado.

all blacks 3.jpg Richie Mo'unga llevará la 10 de los All Blacks en Mendoza

Mo'unga dijo que la atmósfera en Argentina era similar a la del fútbol con mucha pasión, y ese era más el caso en Mendoza: "Te pueden sorprender si no has jugado aquí antes o no entiendes lo que significa para ellos jugar en una ciudad como Mendoza contra los All Blacks".