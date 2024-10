Liceo Rugby Club será el primer equipo del continente en participar del Seven de Dubai

La delegación mendocina conformada por jugadores, entrenadores, socios y dirigentes, partirá de Mendoza el 24 de noviembre y en Dubai los recibirá el Dubai Tiger RFC, con quienes se entrenarán conjuntamente, además de un posible entrenamiento con Los Pumas 7s.

“El año pasado tuve el honor de jugar el Seven de Dubai, una de las mejores experiencias de mi vida. Sali campeón invitado por Dubái College, un logro increíble, pero lo que más me emociona es poder llevar a mi club y representar a Argentina en un torneo de tanto prestigio” (Federico Giménez).

Entre los objetivos del viaje no solo está el crecimiento internacional institucional de Liceo Rugby Club, sino que los dirigentes están trabajando en una propuesta para gestar una invitación formal a clubes del exterior para que viajen a Mendoza para participar del Circuito Regional de Seven de Cuyo y tenerlo como preparación para este Seven de Dubai.

El Seven Internacional de Dubai

El Seven de Dubai 2024 se jugará el 29 y 30 de noviembre y el 1 de diciembre, en paralelo a la primera etapa del Circuito Mundial en el que Los Pumas 7s compiten contra los mejores seleccionados del mundo.

El torneo se desarrollará en The Seven Stadium of Dubai, un predio que cuenta con un estadio y siete canchas de rugby auxiliares, además de canchas de pádel, gimnasio, pileta, canchas de cricket y netball, entre otras comodidades.

El torneo de clubes se juega paralelamente al del Circuito Mundial e incluso la final de clubes se juega como preliminar de la final del torneo de World Rugby.

Durante las 3 jornadas, y los días previos, hay otras competencias deportivas y atracciones para los más de 40.000 espectadores que pasan por el que se considera el torneo más importante de Medio Oriente.