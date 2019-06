Jaguares confirmados

Jaguares venció 34 a 7 a los Sharks de Sudáfrica y se aseguró el primer puesto en la conferencia sudafricana del Super Rugby, en partido correspondiente a la fecha 17 de la clasificación.

El equipo que conduce Gonzalo Quesada, ya estaba clasificado a cuartos de final, pero al asegurarse el primer lugar será local en la primera ronda de los play off.

Díaz Bonilla toma dos marcas y asiste a Boffelli (Foto: Gentileza Andrea Romero)

Boffelli apoya en el ingoal de los Sharks (Foto: Gentileza Andrea Romero).

El partido se jugó en el estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield y al término de la primera etapa los argentinos se imponían 12 a 0.

Los Jaguares ya ganaron la conferencia sudafricana porque suman 46 puntos y no pueden ser alcanzados por sus seguidores: Bulls con 36, Lions con 35, Stormers con 34 y Sharks con 33, todos con 15 encuentros.

Además, se ubican segundos en la general con 46 unidades, superados por el bicampeón reinante Crusaders con 58, y por delante de Brumbies con 43, Hurricanes con 49, Bulls con 36, Lions con 35 y Stormers y Rebels con 34.

Los ganadores de cada conferencia ocupan los tres primeros lugares aunque tengan menos puntos que un segundo, como se da en este caso con Hurricanes, escoltas de los Crusaders.

Los Jaguares llegaron a este partido luego de una excelente gira por Oceanía con tres triunfos y una derrota, y esta tarde en Vélez reafirmaron su buen momento ante un rival irregular al que ya habían vencido por un contundente 51 a 17 en Durban.

Cancelliere volvió y marcó otro try para Jaguares (Foto: Gentileza Andrea Romero)

Ortega Desio y Cancelliere en pleno festejo (Fotos: Gentileza Andrea Romero)

Quesada repitió la rotación que le dio buen resultado en el torneo, realizó nueve cambios con respecto al equipo que el sábado pasado venció 34 a 23 a los Reds en el Suncorp Stadium de Brisbane pero el buen funcionamiento del equipo no decayó.

En el próximo encuentro, cierre de la fase regular, la franquicia argentina se medirá con los Sunwolves de Japón, el viernes 14 de este mes, a las 19.10, en Vélez Sarsfield, y de ganar se asegurarían el segundo lugar en la general.

Este fue el tercer triunfo de Los Jaguares sobre Sharks. Los anteriores fueron en el partido de ida en Durban y en el José Amalfitani, en 2018, por 29 a 13.

Los Sharks ganaron por su parte cinco encuentros, dos en Buenos Aires por 25 a 22 (2016) y por 33 a 25 (2017).

Jaguares ganó 8 de sus últimos 9 partidos (Foto: Gentileza Andrea Romero)

= Síntesis =

Jaguares: Mayco Vivas, Agustín Creevy y Santiago Medrano; Marcos Kremer y Tomás Lavanini; Pablo Matera, Juan Manuel Leguizamón y Javier Ortega Desio; Tomás Cubelli y Joaquín Díaz Bonilla; Santiago Carreras, Jerónimo De la Fuente, Matías Moroni y Sebastián Cancelliere; Emiliano Boffelli. Entrenador: Gonzalo Quesada.

Ingresaron Julián Montoya, Nahuel Tetaz, Enrique Pieretto, Lucas Paulos, Francisco Gorrisen, Felipe Ezcurra, Domingo Miotti, Matías Orlando.

Sharks: Mzamo Majola, Kerron van Vuuren y Coenie Oosthuizen; Hyron Andrews y Ruan Botha; Jacques Vermeulen, Tyler Paul y Daniel du Preez; Louis Schreuder y Robert du Preez; Makazole Mapimpi, Andre Esterhuizen, Lukhanyo Am y Sibusiso Nkosi ; Curwin Bosch. Entrenador: Rob du Preez.

Ingresaron Craig Burden, Thomas du Toit y Luke Stringer.

Tantos en el primer tiempo: 2 m. try de Cancelliere (LJ) y 14m, gol de Díaz Bonilla por try de Boffelli (LJ).

Tantos en el segundo tiempo: 4m. penal de Díaz Bonilla (LJ); 12m. y 21m. goles de Díaz Bonilla por tries de Boffelli y Cancelliere (LJ); 27m. gol de Bosch por try de Esterhuizen (S) y 40m, try de Carreras (LJ).

Estadio: José Amalfitani de Vélez Sarsfield.

Árbitro: Nick Briant.

Asistentes: Federico Anselmi y Damian Schneider.