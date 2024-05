Santiago Lorenzo se coronó en singles en el ITTF Junior Circuit

Embed

En cuanto al recorrido, Lorenzo cerró primero en su grupo, con victorias ante Eusebio Vos de Chile por 3-1; Rodrigo Bejarano de Perú por 3-2 y finalmente Henrique Noguti de Brasil 3-0. Ya en el cuadro final, le ganó en 16vos. a Carlos Fernández de Perú por 4-0, para luego dejar atrás a otro argentino como Tomás Sanchi por 4-0 en Octavos. 4-2 frente a Kenzo Carmo de Brasil en cuartos (había eliminado a Matías Velarde en 16avos.) y el mismo resultado en semis ante el local Andrés Martínez.

"Estoy muy contento por haber ganado en individuales. Me sentí muy bien, muy suelto. Fue un partido durísimo. Sabía que si jugaba bien, lo podía ganar. Por eso creo que fue un buen partido tácticamente, y eso me ayudó mucho a hacer mi juego",

Santiago Lorenzo

Lorenzo jugó junto a Matías Velarde en dobles y ambos llegaron a la final, en donde perdieron ante los chilenos Nicolás Burgos y Andrés Martínez por 3-1, luego de haber superado en semifinales a los canadienses Alexander Bu y David Xu por 3-0. Así, sumaron la medalla de plata. Misma medalla por equipos, en donde le ganaron en cuartos a Perú por 3-0, para luego dejar en el camino a Brasil B en semis por 3-1. La definición fue caída por un ajustado 3-2 ante Brasil A.

Otra medalla llegó con el bronce de los dobles cadetes con Joaquín Marini y Franco Spinelli, quienes cayeron en semifinales ante la dupla brasileña de Gustavo Gerstmann y Luigi Yaname por 3-1.

Cabe recordar que en el Sudamericano Infantil y Juvenil también en Santiago, el seleccionado cerró el torneo con varios podios. Medalla de plata por equipos sub-18 en caballeros, además del bronce por equipos U15 femenino, el segundo puesto en dobles caballeros U18 con Santiago Lorenzo y Matías Velarde, presea de bronce en dobles caballeros U15 gracias a Facundo De León y Tomás Sanchi, y bronce en dobles mixtos U18 con Lorenzo y Muriel Rajmil. Divina Ding perdió en semifinales con Laura Watanabe de Brasil 2-3 y fue bronce. En U15 caballeros, Tomás Sanchi perdió 1-3 con el brasileño Joom Shim y se quedo sin final, sumando otro tercer casillero.