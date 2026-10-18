Quiénes son los 3 mendocinos que competirán en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

María Eiras Teranova competirá en salto ecuestre.

Los Juegos Olímpicos de la Juventud comenzaron a disputarse en 2010 en Singapur y tras pasar por Nanjing (China) y Buenos Aires, en 2014 y 2018, vuelven tras superar la pandemia para mantenerse como el máximo evento multideportivo para atletas de entre 15 y 18 años.

La participación de la delegación nacional en Dakar 2026 es el resultado del trabajo articulado entre las federaciones, entrenadores, familias, la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) y el Comité Olímpico Argentino.

La delegación argentina para los Juegos Olímpicos juveniles 2026

Cuándo competirán los mendocinos en Dakar 2026

Gonzalo Cairo, rugbier de Marista, irá por una medalla olímpica los días 1, 2 y 3 de noviembre en el certamen de rugby seven que tendrá a Los Pumitas como uno de sus principales animadores y se llevará a cabo en el complejo Iba Mar Diop, en Médina, en las afueras de Dakar.

Cairo (en pleno intento de tackle) formará parte de Los Pumitas 7s.

Agustín Hoffmann estará en la competencia de windsurf que se llevará a cabo del 8 al 12 de noviembre en Saly Beach West y María Eiras Terranova, de solo 15 años, intervendrá en salto ecuestre los días 3, 5 y 6 de noviembre en el Equestrian Center de Diamnadio.