Quiénes son los 3 mendocinos que competirán en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

El Comité Olímpico Argentino (COA) anunció la nómina de 42 deportistas, 3 de ellos mendocinos, que representarán al país en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, que se realizarán del 31 de octubre al 13 de noviembre en Senegal.
El COA anunció la nómina de deportistas, 3 de ellos mendocinos, que representarán al país en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026
El Comité Olímpico Argentino (COA) anunció la nómina de 42 deportistas, 3 de ellos mendocinos, que representarán al país en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, que se realizarán del 31 de octubre al 13 de noviembre en Senegal.
María Eiras Terranova (equitación), Agustín Hoffmann (vela) y Gonzalo Cairo (rugby) serán parte de la cuarta edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud que a su vez será el primer evento olímpico que se celebrará en el continente africano, más precisamente en las ciudades de Dakar, Diamniadio y Saly.
Los 42 atletas que conforman la delegación nacional lograron su clasificación mediante procesos establecidos por las federaciones internacionales y los organismos continentales correspondientes. Los representantes nacionales competirán en pruebas individuales y por equipos de atletismo, básquet 3x3, ciclismo, ecuestre, esgrima, futsal, gimnasia artística, judo, natación, remo coastal, rugby, skateboarding, tenis de mesa, vela, voleibol de playa y wushu.
Los Juegos Olímpicos de la Juventud comenzaron a disputarse en 2010 en Singapur y tras pasar por Nanjing (China) y Buenos Aires, en 2014 y 2018, vuelven tras superar la pandemia para mantenerse como el máximo evento multideportivo para atletas de entre 15 y 18 años.
La participación de la delegación nacional en Dakar 2026 es el resultado del trabajo articulado entre las federaciones, entrenadores, familias, la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) y el Comité Olímpico Argentino.
Gonzalo Cairo, rugbier de Marista, irá por una medalla olímpica los días 1, 2 y 3 de noviembre en el certamen de rugby seven que tendrá a Los Pumitas como uno de sus principales animadores y se llevará a cabo en el complejo Iba Mar Diop, en Médina, en las afueras de Dakar.
Agustín Hoffmann estará en la competencia de windsurf que se llevará a cabo del 8 al 12 de noviembre en Saly Beach West y María Eiras Terranova, de solo 15 años, intervendrá en salto ecuestre los días 3, 5 y 6 de noviembre en el Equestrian Center de Diamnadio.