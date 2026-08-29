La selección argentina femenina de hockey sobre césped -Las Leonas-, enfrentan este sábado a su par de Países Bajos, en la gran final del Mundial que se juega en el Estadio Wagener de la ciudad de Amstelveen. Por el tercer puesto, Bélgica superó 1 a 0 a Australia.
MUNDIAL DE HOCKEY SOBRE CÉSPED
Las Leonas igualan 0 a 0 con Países Bajos en el primer cuarto de la final del Mundial de Hockey
La Selección Argentina -Las Leonas- enfrentan a las locales en la gran final del Mundial de Hockey sobre césped
Las Leonas, donde juega la mendocina Milagros Alastra (no estará en este encuentro), se metieron este jueves en la final del Mundial, gracias a un apretado triunfo 1-0 en las semifinales ante Australia, en un partido que se inclinó a su favor recién al minuto y medio del último cuarto gracias al gol de Julieta Jankunas.
Las dirigidas por Ferrera buscarán la revancha del anterior Mundial de Terrassa, España, 2022, donde Países Bajos se impuso 3-1.