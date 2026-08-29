Las Leonas igualan 0 a 0 con Países Bajos en el primer cuarto de la final del Mundial de Hockey

Las Leonas, donde juega la mendocina Milagros Alastra (no estará en este encuentro), se metieron este jueves en la final del Mundial, gracias a un apretado triunfo 1-0 en las semifinales ante Australia, en un partido que se inclinó a su favor recién al minuto y medio del último cuarto gracias al gol de Julieta Jankunas.

Las dirigidas por Ferrera buscarán la revancha del anterior Mundial de Terrassa, España, 2022, donde Países Bajos se impuso 3-1.