Gran expectativa por el Clásico Vendimia que pondrá en juego la Copa Canal 7

Éste domingo el Hipódromo de Mendoza volverá a vestirse de fiesta en una de las jornadas más tradicionales de la temporada: el clásico Vendimia que pondrá en juego la Copa Canal 7.

Éste viernes será la conferencia de prensa y el domingo 8 de marzo la prueba central, en calle Montes de Oca, sobre 2.200 metros que contará con 16 caballos anotados.

La lista de participantes del Vendimia

Per Piacere

Que Vaivén

Pindariano

Cat' Away

More Easy

Sioropaluk

The Last Ilusion

In Your Honor

Brujita Lizardi

Seattle Bar

Distinguido Dubai

Pulpinello

Preciado Icon

Atlas Again

Elmaestrodelarte

Will Smith

Elmaestrodelarte, el cordobés In Your Honor, los locales Cat’s Away y Pulpinello son algunos de los grandes candidatos que tendrá el Vendimia dentro de un nutrido programa de carreras que tendrá otros tres clásicos y dos cuadreras.

El Clásico Reina Nacional de la Vendimia (1.100 metros), el Clásico Gobierno de Mendoza (1.600 metros) y el Iniciación/Copa UTTA-OSPAT (600 metros) son las otras competencias que han generado mucha expectativa.