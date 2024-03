Bomba en el Premier Padel: Alejandro Galán jugará con Federico Chingotto

Campeones en el primer torneo de la temporada, en Riyadh, los ex número uno del mundo quedaron eliminados en Doha en un partido polémico ante Mike Yanguas y Javi Garrido, y horas después fue Galán el que anunció: "Quiero comentaros que he tomado la decisión de separarme de Juan. No ha sido una decisión fácil, pero está muy meditada. Quiero agradecer a Juan los cuatro años que hemos compartido juntos. Han sido inolvidables. Te deseo, de corazón, lo mejor en tu futuro Juanito. Un fuerte abrazo!".

430465566_18418069606018474_7462587974508807776_n.jpg El fotomontaje con el que Gal{an y Chingotto anunciaron la nueva pareja protagonista del Premier Padel

Por el mismo camino, el madrileño hizo una publicación conjunta con el cordobés Federico Chingotto para anunciar: "Hoy comenzamos una nueva etapa juntos. Una etapa que afrontamos con la máxima ilusión y compromiso, con muchas ganas de demostrar todo dentro del 20x10 y de ser competitivos desde el primer momento. Gracias Fede por aceptar el reto. ¡Vamos CHINGOLAND!".