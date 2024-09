canelo alvarez, boxeo.jpg "No pudo noquear a...": el joven boxeador que desafió a Canelo Álvarez nuevamente

El dardo de Mungía hacia Canelo Álvarez

El pasado viernes, 20 de septiembre, Jaime Mungía venció por nocaut en el décimo round a Erik Bazinyan. En la previa de este duelo, el mexicano lanzó fuertes declaraciones hacia Canelo Álvarez y, por supuesto, no pasaron desapercibidas.

"Disfruté mucho de la pelea contra Munguía. Por eso no quise acabar con él. En todos los asaltos lo sostuve y en todos los asaltos si hubiera querido (podría haberlo terminado). Disfruté mucho esa pelea, por eso me tomé mi tiempo" había declarado Canelo Álvarez en una entrevista.

Sin titubear, pese a que su encontronazo es con uno de los mejores del mundo del boxeo, Munguía soltó: la verdad para mí eso se me hace una falta de respeto por parte de Canelo que diga que me dejó vivir cuando no pudo noquear a Berlanga".

En una entrevista con el canal de Youtube de Gabe Rivas, Jaime Munguía dejó abierta la puerta a una posible revancha entre ambos mexicanos. Los fanáticos del boxeo seguramente estén esperando por una respuesta de Canelo Álvarez.

Cuándo es la próxima pelea de Canelo Álvarez

Después de que Canelo haya conseguido la defensa del título de sus tres cinturones, aún no hay fecha oficial para su próximo combate, aunque sí hay un estimativo.

Según especulaciones, el próximo rival de Canelo Álvarez sería Terence Crawford, algo que podría darse recién en el mes de mayo del 2025.