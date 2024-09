canelo alvarez, boxeo.jpg Canelo Álvarez recibe graves acusaciones luego de derrotar a Edgar Berlanga

Las críticas hacia Canelo Álvarez

Como se dijo, pese a la victoria por 117-110 y 118-109, las críticas para Canelo Álvarez no tardaron en llegar. Primero fue un periodista mexicano, y tiempo después un comunicador español del medio DAZN.

David Faitelson, una de las voces más importantes de la televisión mexicana, fue uno de los primeros en manifestarse: "Es una pena que violen la libertad de expresión…” declaró.

David Faitelson ha sido uno de los críticos más duros de Canelo Álvarez, por lo que estiman que esta medida puede venir de parte del boxeador. El comunicador asistió al pesaje, pero no pudo hacerlo al evento en el T-Mobile de Las Vegas.

Si bien esta no es la primera vez que Faitelson se queda afuera de una pelea de Canelo Álvarez, otra cara salió a la luz: a Ricardo Celis, un veterano narrador del boxeo español, le sucedió lo mismo.

“La bronca es que ahora soy yo, la otra vez también fue Faitelson. No sé qué intenta ganar Canelo con esto. Yo no me voy a callar, voy a seguir cuestionándolo" declaró.

Pese a adjudicarse una nueva victoria, Canelo Álvarez está nuevamente en el centro de la polémica. Seguramente se vea un nuevo capítulo de este problema en la próxima pelea.

Cuándo es la próxima pelea de Canelo Álvarez

Después de haber superado al puertorriqueño Edgar Berlanga, la próxima pelea de Canelo Álvarez todavía no tiene rival ni fecha, aunque algunas estimaciones dan a entender que puede ser en mayo.

En cuanto al rival, los especialistas señalan al ruso Dmitry Bivol, quien ya derrotó a Canelo el pasado 2022. ¿Acreditará a los críticos?