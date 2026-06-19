La conmovedora comunión entre Mauricio Pochettino y los fans de Estados Unidos en el Mundial 2026

"En diciembre dije que esto es realmente muy difícil. Fue un partido muy, muy duro. Veo que los servidores, los jugadores estuvieron increíbles", dijo conmovido el DT del local.

Luego la entrevistadora de la transmisión oficial le dijo al DT; "¡Están cantando tu nombre, Mauricio Pochettino! ¿Qué significa para ti sentir ese apoyo de estos fans?", a lo que el argentino respondió: "Increíble. Dije ayer que Argentina tiene fanáticos increíbles, pero creo que (acá) estamos batallando. Argentina es increíble. También nuestros fanáticos. Estoy muy feliz por ellos", cerró.

Néstor Lorenzo, de Colombia; Gustavo Alfaro, de Paraguay; Mauricio Pochettino, de Estados Unidos; Sebastián Beccacece, de Ecuador; y Marcelo Bielsa, de Uruguay, son junto a Lionel Scaloni los entrenadores argentinos del MUndial 2026.

Seis entrenadores argentinos en el Mundial 2026

Además de Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina, otros cinco entrenadores compatriotas ocupan el banquillo de tantos combinados nacionales que disputan esta Copa Mundial de Fútbol 2026, aunque con diversos resultados.

Mientras Scaloni ganó con autoridad en su debut en el Grupo J: 3 a 0 contra Argelia, con hat trick de Lionel Messi, Gustavo Alfaro, al frente del equipo de Paraguay, precisamente frente a Estados Unidos sufrió una goleada por 4 a 1 y espera recuperarse esta madrugada frente a Turquía (Grupo D).

Entre los exitosos están el mencionado Mauricio Pochettino (4-1 a Paraguay y 2-0 a Australia, en el Grupo D), y Néstor Lorenzo, donde sus dirigidos golearon 3 a 1 a Uzbekistán (Grupo K). Pero Sebastián Beccacece no debutó bien en la Zona E, y cosechó una derrota por 1 a 0 frente a Costa de Marfil en su estreno. Quien logró rescatar un empate en un partido complicado, fue Marcelo Bielsa, de Uruguay, que igualó en uno contra Arabia Saudita.