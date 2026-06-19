Mauricio Pochettino lo hizo. El santafesino, actual entrenador de la Selección de Estados Unidos ya hizo historia en uno de los países anfitriones del tripartito Mundial 2026, ya que por primera vez, desde 1930, Las Aguilas ganaron sus dos primeros partido en la cita ecuménica de la FIFA.
La conmovedora comunión entre Mauricio Pochettino y los fans de Estados Unidos en el Mundial 2026
Mauricio Pochettino hizo historia con Estados Unidos y lo metió en playoffs. Cómo les va a los otros cuatro entrenadores argentinos en el Mundial 2026
Cuando se habla de fútbol y de Estados Unidos, comienza la polémica y contradicciones, ya que aquel país del Norte, pese al intento de autoridades y empresarios, no le ha dado buena acogida al soccer, como llaman ellos en nuestro fútbol, separándolo de su football (fútbol americano para nosotros). Sin embargo en esta 23ª edición del Mundial de FIFA, soplan buenos vientos.
La alegría de Mauricio Pochettino tras el triunfo de Estados Unidos
Mientras un colmado estadio Lumen Fields de la ciudad de Seattle coreaba el nombre de uno de los seis entrenadores argentinos que dirigen seleccionados en este mundial, el ex jugador de Newell´s Old Boys Mauricio Pochettino se mostró emocionado en la entrevista post partido realizada en el campo de juego.
"En diciembre dije que esto es realmente muy difícil. Fue un partido muy, muy duro. Veo que los servidores, los jugadores estuvieron increíbles", dijo conmovido el DT del local.
Luego la entrevistadora de la transmisión oficial le dijo al DT; "¡Están cantando tu nombre, Mauricio Pochettino! ¿Qué significa para ti sentir ese apoyo de estos fans?", a lo que el argentino respondió: "Increíble. Dije ayer que Argentina tiene fanáticos increíbles, pero creo que (acá) estamos batallando. Argentina es increíble. También nuestros fanáticos. Estoy muy feliz por ellos", cerró.
Seis entrenadores argentinos en el Mundial 2026
Además de Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina, otros cinco entrenadores compatriotas ocupan el banquillo de tantos combinados nacionales que disputan esta Copa Mundial de Fútbol 2026, aunque con diversos resultados.
Mientras Scaloni ganó con autoridad en su debut en el Grupo J: 3 a 0 contra Argelia, con hat trick de Lionel Messi, Gustavo Alfaro, al frente del equipo de Paraguay, precisamente frente a Estados Unidos sufrió una goleada por 4 a 1 y espera recuperarse esta madrugada frente a Turquía (Grupo D).
Entre los exitosos están el mencionado Mauricio Pochettino (4-1 a Paraguay y 2-0 a Australia, en el Grupo D), y Néstor Lorenzo, donde sus dirigidos golearon 3 a 1 a Uzbekistán (Grupo K). Pero Sebastián Beccacece no debutó bien en la Zona E, y cosechó una derrota por 1 a 0 frente a Costa de Marfil en su estreno. Quien logró rescatar un empate en un partido complicado, fue Marcelo Bielsa, de Uruguay, que igualó en uno contra Arabia Saudita.