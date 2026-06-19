Una agente de policía, perteneciente al Miami Dade Sheriff Office, nunca soñó que se iba a hacer famosa gracias a un Video Viral tomado durante la disputa del partido entre la selección de Uruguay y Arabia Saudita, por la primera fecha del Grupo H de la Copa Mundial de Fútbol 2026.
Es policía de Miami, nació en Uruguay, y protagonizó un video viral en el debut Celeste en el Mundial 2026
La gran nota de color del debut de Uruguay en el Mundial 2026, fue el video viral de una policía cantando emocionada el tema de No te va a Gustar
El tema de No te Va a gustar en la previa de Uruguay vs. Arabia Saudita
Mucho llamó la atención que esa espigada y rubia agente, de impecable uniforme, estuviera cantando el tema del grupo uruguayo Cielo de un solo color, en la previa del partido entre los dirigidos por Marcelo Bielsa y los árabes que se jugó en el Hard Rock Stadium de Miami. Un aficionado captó en video la actitud de la policía, que al pedírsele autorización para subirlo a las redes, confesó que era uruguaya de nacimiento. Emocionado, un asistente de la delegación oriental le regaló un pin de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).
Silvia Nadal, la policía de Miami del video viral
Tal como lo sintetizó la escena de la película argentina ganadora del Oscar El secreto de su ojos, "se puede cambiar de todo [...] menos de pasión", y la pasión por tu tierra natal no se puede disimular.
La Deputy (alguacil) de Miami se llama Silvia Nadal, nació en el departamento de Treinta y Tres, y llegó hace 30 años a Estados Unidos. Tras obtener la ciudadanía, como buena hija de un policía del departamento de Soriano, ingresó al Miami Day Police Department, hoy llamado Miami Dade Sheriff Office.
La oficial que lleva el apellido de su esposo, y es mamá de tres hijos, llegó al partido debut de Uruguay por el servicio que presta la institución policial en la seguridad de este Mundial 2026, y por sus méritos pudo elegir el encuentro de sus compatriotas.
En una nota al diario montevideano El País, Silvia expresó con orgullo: Estoy muy orgullosa de la gente de Uruguay que está acá porque nos están dejando muy bien representados. Siempre estás (pensando) que si gente uruguaya hace algo mal te van a decir ‘ah, mira tu gente’ pero no y sé que va a ser así porque nuestra cultura es distinta".