Es policía de Miami, nació en Uruguay, y protagonizó un video viral en el debut Celeste en el Mundial 2026

La Deputy (alguacil) de Miami se llama Silvia Nadal, nació en el departamento de Treinta y Tres, y llegó hace 30 años a Estados Unidos. Tras obtener la ciudadanía, como buena hija de un policía del departamento de Soriano, ingresó al Miami Day Police Department, hoy llamado Miami Dade Sheriff Office.

"Creo que fue por la naturalidad, creo que tiene mucho que ver con cómo siente nuestra gente, con como sienten los uruguayos. Lo lindo de ese videon es que no es publicidad, que no es pantomima, no es para hacer a nadie famoso, fue el momento de una uruguaya sencilla, común y corriente, trabajadora, que se emociona al recibir el emblema de su país", Silvia Nadal, la policía del video viral "Creo que fue por la naturalidad, creo que tiene mucho que ver con cómo siente nuestra gente, con como sienten los uruguayos. Lo lindo de ese videon es que no es publicidad, que no es pantomima, no es para hacer a nadie famoso, fue el momento de una uruguaya sencilla, común y corriente, trabajadora, que se emociona al recibir el emblema de su país", Silvia Nadal, la policía del video viral

La oficial que lleva el apellido de su esposo, y es mamá de tres hijos, llegó al partido debut de Uruguay por el servicio que presta la institución policial en la seguridad de este Mundial 2026, y por sus méritos pudo elegir el encuentro de sus compatriotas.

En una nota al diario montevideano El País, Silvia expresó con orgullo: Estoy muy orgullosa de la gente de Uruguay que está acá porque nos están dejando muy bien representados. Siempre estás (pensando) que si gente uruguaya hace algo mal te van a decir ‘ah, mira tu gente’ pero no y sé que va a ser así porque nuestra cultura es distinta".