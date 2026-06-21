Tal como ocurrió en Kansas City, y también se hizo costumbre en Qatar, los hinchas argentinos se reunieron en un banderazo multitudinario en Dallas donde la Selección argentina jugará este lunes con Austria su segundo partido en el Mundial 2026.
Banderazo multitudinario en Dallas para alentar a la Selección argentina antes de jugar con Austria
Los hinchas argentinos se reunieron en un banderazo multitudinario en Dallas donde la Selección argentina jugará con Austria su segundo partido en el Mundial 2026.
Los cantos, el asado, las banderas y las camisetas albicelestes invadieron el Clyde Warren Park, en el centro de la ciudad, y llamaron la atención de propios y extraños en una ciudad donde el equipo dirigido por Lionel Scaloni jugará los próximos dos partidos.
El hecho de que haya dos partidos seguidos en esta sede hizo que muchos hinchas argentinos lleguen directamente a esta ciudad y eso se hizo notar en una mayor presencia de fanáticos respecto de lo que pasó hace unos días en Kansas City para el encuentro con Argelia.
Se espera que los hinchas argentinos sean amplia mayoría en el partido de este lunes que se jugará en el mediodía local (las 14 de Argentina) y ante poco más 70.000 espectadores ya que si bien el estadio tiene capacidad para 100.000 la organización del Mundial 2026 dispuso que se vendan 30.000 localidades menos.
Esto ayuda a los revendedores y en las últimas horas hay tickets que se ofrecen a 2.000 dólares.
Calor y color en Dallas
Pese a las altas temperaturas reinantes el arribo de hinchas argentinos a Dallas ha sido incesante en las últimas horas y continuará en la mañana previa al encuentro de este lunes.
Los medios nacionales e internacionales destacaron la pasión y el color que los fanáticos de Lionel Messi y sus compañeros han impuesto en la ciudad del estado de Texas.