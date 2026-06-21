Banderazo multitudinario en Dallas para alentar a la Selección argentina antes de jugar con Austria

Se espera que los hinchas argentinos sean amplia mayoría en el partido de este lunes que se jugará en el mediodía local (las 14 de Argentina) y ante poco más 70.000 espectadores ya que si bien el estadio tiene capacidad para 100.000 la organización del Mundial 2026 dispuso que se vendan 30.000 localidades menos.

Esto ayuda a los revendedores y en las últimas horas hay tickets que se ofrecen a 2.000 dólares.

Calor y color en Dallas

Pese a las altas temperaturas reinantes el arribo de hinchas argentinos a Dallas ha sido incesante en las últimas horas y continuará en la mañana previa al encuentro de este lunes.

Los medios nacionales e internacionales destacaron la pasión y el color que los fanáticos de Lionel Messi y sus compañeros han impuesto en la ciudad del estado de Texas.