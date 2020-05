Agencias

El piloto italiano Valentino Rossi aseguró que "en las próximas semanas" tomará una decisión sobre si continuará o no compitiendo en MotoGP en 2021 a la vez que dijo que no tiene "miedo" de retirarse aunque reconoció que cuando sepa que el día o semana que será su "último gran premio "será triste y difícil de aceptar" para él.

"En las próximas semanas tomaré una decisión acerca de mi futuro. No tengo miedo de retirarme, pero creo que ese día o semana que sé que será el último gran premio será triste y difícil de aceptar para mí. Amo correr y ha sido mi vida por más de 20 años, pero no tengo miedo", expresó.

En diálogo con un programa de la televisión británica, Rossi indicó: "Hablando sinceramente, durante esta situación de COVID- 19 también podría haber sido algo positivo parar porque el día que pare, mi última carrera, será un día muy triste para mí".

"No espero nada positivo para el día que me retire, solo espero un gran sentimiento de tristeza y maldad, así que si pudiera hacerlo así sin fans y personas, para mí tal vez sea más fácil", aseveró.

En tanto, el piloto italiano reveló acerca de sus días de aislamiento por la pandemia de coronavirus: "He tenido un gran confinamiento, lo he pasado bien porque me quedo en mi casa y me relajo con mi madre, mi novia y mis animales, lo he pasado muy bien".

"Para mí fue muy extraño porque desde 1995 mi vida gira alrededor del mundo, por lo que fue una sensación extraña al principio, pero me gusta mucho mi casa y sobre todo vivir sin la presión constante del resultado de las carreras", expresó.

Finalmente manifestó: "Esta es una buena sensación, así que he podido descubrir mi vida futura y cuándo me detendré con las motos, sé que puedo disfrutar también cuando pare, esto es bueno y puedo tomar mi decisión más fácilmente".