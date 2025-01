Pablo Spinello, el mendocino que cumple el sueño de competir en el motociclismo español

En el circuito de Tabernas, en Almería, el mendocino suele cruzarse en los entrenamientos con algunas de las figuras del Moto GP, mientras que también entrena en Supercross con una KTM 300 y en un kartódromo con una mini MotoGP.

spinello 2.jpg Spinello se esforzó mucho para poder competir en España.

"Siempre, por mi familia, me encantó la velocidad y siempre quise correr en moto, pero en Argentina es complicado. Por eso me vine a Europa, aunque irse de Argentina y venir acá también es comenzar otra vida desde cero y para poder comprar una moto tardé unos cuatro años, mientras sigo laburando y peleándola. Es sacrificado, pero trabajo, luego voy al circuito a entrenar y al otro día a trabajar de vuelta. Todo tiene su dificultad, no es como otros pilotos que tal vez simplemente entrenan", asumió Spinello, a quien en el motociclismo callejero de Mendoza conocían como El Donante.

La nota de Pablo Spinello con Ovación 90 en Radio Nihuil

nota ovacion pablo spinello 0901.mp3

"Trabajo en la gastronomía, comencé como camarero y ahora pude, poco a poco, avanzar en todos los aspectos para poder llegar al final del año pasado corriendo en una categoría oficial de la Federación Española. Me pude meter en el BMS Racetechk, equipo oficial de BMW, y corrí la última carrera de la Copa España en el circuito de Navarra". contó orgulloso Pablo Spinello.

Pude pasar varias pruebas y ahora empiezo a competir en las dos categorías. Mi idea es tratar de llegar al podio y si pudiera ganar un campeonato ya sería la gloria y alcanzar el sueño por el que me vine a España. Pude pasar varias pruebas y ahora empiezo a competir en las dos categorías. Mi idea es tratar de llegar al podio y si pudiera ganar un campeonato ya sería la gloria y alcanzar el sueño por el que me vine a España.

Embed

Para terminar, sobre este 2025 que lo encuentra lleno de expectativas, Pablo Spinello fue sincero: "No lo esperaba porque había llegado a un punto en el que dije 'bueno ya no voy a poder avanzar' porque realmente siempre los equipos tratan de agarrar pilotos más jóvenes y con más dinero, pero pude hacer un contacto de casualidad con Luis Fuentes de BMW España y además tener un buen desempeño en la carrera ya que pude terminar en el tercer puesto, a 04/10 del segundo. Eso llamó mucho la atención de Yamaha y el jefe marketing me habló para hacer unas pruebas, me puso en contacto con el coach, me llamaron a ir a Barcelona y fuimos a Valencia, al circuito de Cheste, donde el 27 de diciembre terminé probando y para el 2025 espero poder correr en las dos categorías: la BMW Cup, que sería en una moto de 1.000 cc. y la Yamaha Cup que son motos de 700 centímetros cúbicos. Como son dos categorías diferentes puedo competir en ambas en simultáneo".

Llegar así de cero, sin presupuesto, haciendo todo a pulmón, no fue fácil. Tuve que hacerme otra vida, comenzar de cero y empezar a trabajar poco a poco para poder comprarme una moto y competir. Llegar así de cero, sin presupuesto, haciendo todo a pulmón, no fue fácil. Tuve que hacerme otra vida, comenzar de cero y empezar a trabajar poco a poco para poder comprarme una moto y competir.