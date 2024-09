mike tyson, boxeo.jfif Mike Tyson acusa a Canelo Álvarez de huir ante un boxeador estadounidense

Canelo Álvarez y la polémica por su próximo rival

De acuerdo con informaciones, Canelo Álvarez se subiría nuevamente a un ring en mayo de 2025, y sería frente Terence Crawford. Justamente por el nivel del rival, Canelo es acusado de elegir sus rivales de acuerdo a sus circunstancias.

Sucede que, de darse esta pelea, Terence tendría que subir dos divisiones, lo que sería una ventaja considerable para Saúl. De concretarse esta pelea, Canelo Álvarez tendrá que soportar todo tipo de críticas.

Otro de los posibles retadores de Canelo Álvarez es David Benavidez, el dos veces campeón de peso supermediano del WBC y quien desde hace tiempo desafía al tapatío para enfrentarse en un combate.

Una de las personalidades del boxeo que opinó recientemente sobre esta problemática es nada menos que Mike Tyson, quien remarcó la diferencia de peso entre ambos retadores.

Para Tyson, Canelo Álvarez le escapa al boxeador estadounidense: “No quiere pelear con él. No lo sé. Tengo que hablar con Canelo sobre eso. Bueno, él está huyendo de ese tipo (Benavidez), no va a pelear con él, no quiere pelear con él” dijo.

Sus palabras no pasaron desapercibidas en el mundo del boxeo, ya que no era usual encontrar este tipo de declaraciones en alguien como Mike Tyson.

Los millones que ganará Canelo Álvarez

Dejando de lado las palabras de Mike Tyson, hay que decir que Canelo Álvarez pide 150 millones de dólares para subirse al ring nuevamente, independientemente de su rival. La información ha sido propiciada por la revista Excélsior.