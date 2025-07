La Liga Mendocina suspendió todos los partidos mientras se investiga el caso de los certificados truchos

Liga Mendocina.jpg La sede de la Liga Mendocina de Fútbol en Graibaldi 83.

Sin fútbol el fin de semana

Toda la actividad de la Liga que debía desarrollarse desde el viernes quedó suspendida, desde las divisiones más chicas hasta la primera división. Incluso no se jugará el viernes, como estaba previsto, la final del torneo Apertura de la categoría mayor, entre Fadep y el Deportivo Guaymallén.

Tampoco comenzará el torneo Clausura de Primera que iba a dar inicio el sábado.

El abogado Ranchillo explicó que "la causa judicial está en secreto de sumario por lo que los datos están reservados. Hasta la fecha la Liga no tiene imputación, ni tampoco la tienen sus miembros".

"Estamos juntando documentación para adjuntarla y dársela al fiscal que investiga", agregó el letrado.

Guaymallén-San Martín Liga Mendocina.jpg Tras ganarle a San Martín por penales, Guaymallén iba a jugar este viernes la final del Apertura de primera con Fadep. Se suspendió.

Lo que dijo Omar Sperdutti

Desde la propia sede de la LMF y por Canal 7, entrevistado por Sergio Robles, Sperdutti confirmó: "Vamos a suspender todos los campeonatos. Mientras tanto vamos a volver a hacer las revisaciones médicas a los chicos cuyos certificados serían truchos",

Y agregó: "También vamos a contratar la mejor clínica".

Sperdutti hizo una particular reflexión sobre los certificados truchos: "Pasa en todos los órdenes de la vida, en los trabajos, en el fútbol, en la escuela... Pasa que todos cerramos los ojos siempre".

El presidente aseguró que "no tenemos nada que ver. No hemos truchado nada y nos sorprende que no nos hayan avisado antes. Fuimos los últimos en enterarnos".

Sperdutti dejó abierta la puerta para que la Liga comience a aceptar estudios clínicos que los chicos se hagan en sus obras sociales algo que los padres de los futbolistas vienen reclamando ha tiempo para no tener que pagar los $37.000 que abonan actualmente. "Si están todos se acuerdo y los presidentes de los clubes lo firman, la Liga está dispuesta" aseguró Sperdutti.

Sobre el final se ratificó que la empresa involucrada en el caso de los certificados truchos es S+MM Salud, contratada por la LMF, vinculada con el sindicato de municipales de Maipú.