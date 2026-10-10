Una gran alegría para el Cuti Romero: anotó su primer gol en Atlético de Madrid en el triunfo sobre Alavés

Alejandro Grimaldo marcó para el equipo madridista a los 33 del primer tiempo y a los 6 minutos de descuento del final de la primera etapa el también argentino Lucas Boyé igualó el trámite de penal.

A los 16' del complemento el mediocampista Ángel Pérez fue expulsado en el Alavés.

El Aleti sufrió porque le costó bastante concretar las acciones que generaba para encontrar el segundo tanto que lo acercara al puntero Barcelona.

Cuti Romero se fue a jugar de 9 y marcó el gol

Y a falta de 3 minutos para que se cumpla el tiempo reglamentario, Álex Baena se proyectó por izquierda, tiró un centro de tres dedos y el Cuti Romero, que se fue a jugar de 9, puso un buen cabezazo para el 2 a 1 final.

Romero sigue sumando éxitos al jugar de "nueve" en los minutos finales del partido, algo que ya había aplicado en la Selección argentina, por ejemplo en el duelo ante Egipto, cuando anotó el descuento a falta de 11 minutos para el final.

Además el Rayo Vallecano y el Athletic de Bilbao empataron 0 a 0 este sábado. A su vez, el Barcelona se enfrenta con el Getafe y el Real Madrid al Villarreal.