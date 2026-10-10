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Una gran alegría para el Cuti Romero: anotó su primer gol en Atlético de Madrid en el triunfo sobre Alavés

El defensor de la Selección argentina Cristian Cuti Romero marcó su primer gol en el Atlético de Madrid, que venció al Deportivo Alavés, de visitante

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Cuti Romero marcó su primer gol en el Atlético de Madrid.

Cuti Romero marcó su primer gol en el Atlético de Madrid.

El defensor de la Selección argentina Cristian Cuti Romero tuvo una gran alegría. El ex Tottenham de Inglaterra marcó su primer gol este sábado en el Atlético de Madrid, que venció por 2 a 1 al Deportivo Alavés, de visitante, por la fecha 8 de la Liga de España.

Cristian Cuti Romero anotó a los 42 minutos del segundo tiempo y así le dio el triunfo agónico al Colchonero.

Cuti Romero le dio una alegría al Colchonero.

Cuti Romero le dio una alegría al Colchonero.

Así el equipo dirigido por Diego Simeone -donde también juegan los argentinos Julián Álvarez, Giuliano Simeone y Juan Musso- está segundo en la Liga española con 19 unidades. El líder sigue siendo Barcelona, que suma 24 puntos y un partido menos.

Alejandro Grimaldo marcó para el equipo madridista a los 33 del primer tiempo y a los 6 minutos de descuento del final de la primera etapa el también argentino Lucas Boyé igualó el trámite de penal.

A los 16' del complemento el mediocampista Ángel Pérez fue expulsado en el Alavés.

El Aleti sufrió porque le costó bastante concretar las acciones que generaba para encontrar el segundo tanto que lo acercara al puntero Barcelona.

Cuti Romero se fue a jugar de 9 y marcó el gol

Y a falta de 3 minutos para que se cumpla el tiempo reglamentario, Álex Baena se proyectó por izquierda, tiró un centro de tres dedos y el Cuti Romero, que se fue a jugar de 9, puso un buen cabezazo para el 2 a 1 final.

Romero sigue sumando éxitos al jugar de "nueve" en los minutos finales del partido, algo que ya había aplicado en la Selección argentina, por ejemplo en el duelo ante Egipto, cuando anotó el descuento a falta de 11 minutos para el final.

Además el Rayo Vallecano y el Athletic de Bilbao empataron 0 a 0 este sábado. A su vez, el Barcelona se enfrenta con el Getafe y el Real Madrid al Villarreal.

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