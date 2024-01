Ulises Guakinchay es la gran apuesta de Gimnasia y Esgrima

El volante ha tenido un buen crecimiento en lo futbolístico y reconoció: "Estoy muy agradecido al entrenador Diego Pozo y a Martín Abaurre, que me enseñan mucho día a día. He aprendido de los jugadores más experimentados, como Cristian Llama y Renzo Vera. Estoy muy contento y tengo que darle para adelante, esto es recién el comienzo".

"Lo más lindo que viví fue cuando fui citado para la final por la Copa Mendoza ante Huracán Las Heras. Aunque no jugué, me convocaron para esa final que ganamos y es algo que no me olvido más", recordó.

Sobre su objetivo personal, admitió: "Quiero ganarme un lugar y poder debutar en el equipo de la Primera Nacional. Sueño en que llegue el día de mi debut. En Gimnasia y Esgrima están apostando a los jugadores de las divisiones inferiores. Es importante que nos tengan en cuenta, estamos entrenando a full y esperando que se reanude el torneo".

Sus inicios

El volante resumió su carrera y explicó: "Empecé en la escuela del Tomba. Estuve de los 5 hasta los 9 años de edad. Después jugué en clubes de barrio. También estuve 2 años en el club Municipal de Godoy Cruz, hasta que me fuí a probar a Gimnasia y Esgrima. Me vieron en la práctica de fútbol y me quedé en el club".

Fotos: gentileza Prensa Gimnasia y Esgrima