Sebastián Sánchez, el mendocino que juega en la tierra de Cristiano Ronaldo

Sebastián-Sánchez.jpg Sebastián Sánchez está con su bonita familia en Portugal.

"Cristiano vuelve siempre, es su tierra, su casa, en la Navidad pasada estuvo acá de vacaciones. Él tiene toda su familia acá y tiene muchos negocios", resumió.

- ¿Cómo es tu actualidad en Cámara de Lobos?

- Mi actualidad en el club es buena, soy goleador de mi equipo, pero en el torneo tuvimos una serie de empates que nos alejaron de la punta y estamos a mitad de tabla pero cerca del segundo lugar.

- ¿Cómo es el club y cómo te sentís allí?

- El club Cámara de Lobos es una familia, estoy hace cuatro años acá, competí dos años a nivel nacional y hace dos que estamos en esta la división. Me siento muy a gusto acá y espero retirarme en este club. Tengo una excelente relación con el presidente, con el capitán, el vicepresidente y con mis compañeros más grandes.

- ¿Tenés otra actividad además de jugar en ese club?

- Sí, soy gerente de un local del grupo Inditex. Hace 4 años entré, asumí ese papel en la empresa, donde estoy muy a gusto en lo que hago.

Sebastián-Sánchez-2.jpg Sebastián Sánchez juega en Cámara de Lobos.

- ¿Con lo que ganás jugando al fútbol podés mantener a tu familia?

- En este momento no. Tengo 3 hijas y en la división que estamos no permiten pagar ciertos valores, por eso tengo mi segunda profesión, que me permite pensar en el futuro y darle una estabilidad a mi familia.

- ¿Te acordás el día que te probaste en un club? ¿Quién te acompañó?

- Tuve dos experiencias, primero hice una prueba en Racing, pasaron unas semanas, fui a una segunda prueba y quedé seleccionado pero por cuestiones de mi pase San Martín no me dejo ir. Despues estuve en Buenos Aires, y fui a River de la mano de Jorge Castelli donde hice una prueba allí y quedé seleccionado, pero ya estaba acordado para que llegara a Boavista F.C.

- ¿Ya no te irás más de Portugal?

- Portugal ya es mi segunda casa, tengo mi familia acá, a mis 3 hijas Naomí. Irina y Giovanna y a mi esposa, Alexandra, por eso es casi imposible que me vaya de acá.

- ¿Ya estás en el final de tu carrera o podés seguir mucho tiempo más?

- Sí, estoy en el final de mi carrera ya con 35 años, soy un veterano ja ja pero me siento muy bien físicamente, siempre me cuidé, nunca tuve lesiones graves y creo que todavia tengo 3 o 4 años más para seguir jugando.

- ¿Qué es lo más lindo que tiene el lugar donde vivís?

- Lo más lindo que hay acá es el paisaje, la seguridad, la tranquilidad que existe acá es muy relajante, es un lugar excelente para vivir, por eso es imposible que salga de acá.

-¿Qué recordás de la época donde jugaste en La Amistad y en San Martín?

- En La Amistad tengo lindos recuerdos, fue donde empecé a competir y en San Martín ya fue todo diferente, es un club con historia, a pesar de ser chico cuando llegué ya tenía objetivos, porque esa camiseta te obliga y era una sensación hermosa. Los amigos que hice ahí son para toda la vida.

Otros datos de Sebastián Sánchez