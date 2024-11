Scaloni hizo una impactante revelación en la Selección argentina antes de jugar con Paraguay

"Estuve cerca de irme, no estaba bien. Dije lo que sentía, que me tome el tiempo, me dieron su parecer, y era parecido a lo que pensaba. Yo al tiempo dije que todos me iban a acompañar, decidimos seguir y renové las energías que había perdido", expresó Scaloni en una entrevista para Neura.

