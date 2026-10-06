Rosario siempre estuvo cerca: La camiseta gigante de Messi para la despedida de la Selección Argentina

Desde la madrugada del lunes, el Monumento a la Bandera, a orillas del río Paraná, dijo presente en el día de la histórica despedida de Messi de la Selección Argentina, donde puso su impronta ganadora con las estadísticas más impresionantes del equipo tricampeón mundial. Allí instaló un camiseta gigante (18 metros) emulando la que usará el capitán en su "último tango" este martes, desde las 20, en el Estadio Monumental del barrio de Núñez, en CABA.

La "10" alusiva en el Monumento a la Bandera, para despedir a Lionel Messi de la Selección Argentina.

La camiseta gigante de Lionel Messi que se expone en Rosario

La camiseta gigante de la Albiceleste con el número 10 sumó en su dorsal una palabra que resume el sentimiento de la ciudad natal del astro y de todos los argentino: Gracias.