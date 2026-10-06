La ciudad santafesina de Rosario, la cuna del máximo ídolo Lionel Messi, no quiso pasar desapercibida entre tanto festejo y foco puesto en Buenos Aires, donde este martes, desde las 20, La Pulga juega su último partido en la Selección Argentina. La ciudad entera se vio como en el cielo y lugar donde Belgrano izó la primera bandera albiceleste, se desplegó una camiseta gigante con el "10".
Rosario siempre estuvo cerca: La camiseta gigante de Messi para la despedida de la Selección Argentina
Rosario, ciudad natal de Lionel Messi no estuvo ajena a la despedida de la Selección Argentina y expuso una camiseta gigante en el Monumento a la Bandera
Desde la madrugada del lunes, el Monumento a la Bandera, a orillas del río Paraná, dijo presente en el día de la histórica despedida de Messi de la Selección Argentina, donde puso su impronta ganadora con las estadísticas más impresionantes del equipo tricampeón mundial. Allí instaló un camiseta gigante (18 metros) emulando la que usará el capitán en su "último tango" este martes, desde las 20, en el Estadio Monumental del barrio de Núñez, en CABA.
La camiseta gigante de Lionel Messi que se expone en Rosario
La camiseta gigante de la Albiceleste con el número 10 sumó en su dorsal una palabra que resume el sentimiento de la ciudad natal del astro y de todos los argentino: Gracias.
La estructura a modo de percha gigante, fue colocada sobre la explanada, entre el mástil mayor y el inicio del conjunto histórico, con autorización de las autoridades locales. La intervención artística respetó los tradicionales colores celeste y blanco y como elemento central, el 10 que Messi inmortalizó en el fútbol mundial.
Durante la noche del lunes comenzaron las acciones festivas, con proyección e imágenes con momentos sobresalientes de la vida deportiva del capitán de la Selección Argentina, a la que llevó como capitán a lograr dos Copas Américas consecutivas, un título de campeón Mundial (Qatar 2022) y el sunbcampeonato en el Mundial 2026.
En pocas palabras
- Rosario: La ciudad natal de Lionel Messi rindió homenaje a la Selección Argentina con una camiseta gigante.
- Despedida histórica: Se exhibió una imponente camiseta con el número 10 en el Monumento a la Bandera.
- Agradecimiento: La prenda llevaba la palabra "Gracias", un mensaje emotivo para el astro.