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River y su racha adversa de 708 días sin dar vuelta un resultado: cuándo fue la última vez

River, que comenzó perdiendo, empató con Sarmiento de Junín en condición de visitante. Cuándo fue la última vez que el Millonario revirtió un resultado

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
River no da vuelta un resultado desde noviembre del 2024.

River no da vuelta un resultado desde noviembre del 2024.

Luego de comenzar en desventaja, River empató 1-1 en su visita a Sarmiento de Junín. De esta manera el Millonario repartió puntos ante el Verde y perdió la oportunidad de meterse entre los mejores ocho equipos de la Zona B. A cuatro fechas del final, el equipo está fuera de los puestos de playoffs.

En este contexto el elenco de Núñez estiró su racha sin poder revertir resultados. Para recordar un partido en el que empezó perdiendo y terminó celebrando, debemos retroceder hasta el 6 de noviembre del 2024.

En aquella oportunidad, en el estadio Juan Domingo Perón, Intituto comenzó en ventaja. Pese a ello, River logró remontar la situación y terminó celebrando por 3-2. Los goles de aquella noche, en el marco de la fecha 21 de la Liga Profesional, llegaron de la mano de Pablo Solari, Paulo Díaz y Facundo Colidio.

Desde aquel entonces pasaron 708 días y el Millonario sigue sin poder sobreponerse ante una situación adversa.

Lo que le queda a River en la temporada

River acumula 17 puntos en 12 fechas (ganó 5, empató 2 y perdió 5) quedó noveno en la Zona B del Torneo Clausura y faltando 4 fechas está fuera de la zona de clasificación a los playoffs.

Para poder pelear por el título, y también ilusionarse con una copa internacional a través de la tabla anual, los de Leo Ponzio tienen solo 4 partidos por delante. Apenas uno de ellos será en el estadio monumental: ante el alicaído Racing.

Antes, River visitará nada menos que a Belgrano, un verdugo histórico, y luego tendrá que afrontar el Superclásico en La Bombonera. Cerrará el Clausura con un viaje a Mar del Plata para jugar con Aldosivi, que por ahora está peleando el descenso.

  • 18/10 a las 20.15 vs. Belgrano (V)
  • 25/10 a las 19.15 vs. Racing (L)
  • 1/11 a las 15 vs. Boca (V)
  • 8/11 vs. Aldosivi (V)

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