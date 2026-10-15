River y su racha adversa de 708 días sin dar vuelta un resultado: cuándo fue la última vez

Desde aquel entonces pasaron 708 días y el Millonario sigue sin poder sobreponerse ante una situación adversa.
Lo que le queda a River en la temporada
River acumula 17 puntos en 12 fechas (ganó 5, empató 2 y perdió 5) quedó noveno en la Zona B del Torneo Clausura y faltando 4 fechas está fuera de la zona de clasificación a los playoffs.
Para poder pelear por el título, y también ilusionarse con una copa internacional a través de la tabla anual, los de Leo Ponzio tienen solo 4 partidos por delante. Apenas uno de ellos será en el estadio monumental: ante el alicaído Racing.
Antes, River visitará nada menos que a Belgrano, un verdugo histórico, y luego tendrá que afrontar el Superclásico en La Bombonera. Cerrará el Clausura con un viaje a Mar del Plata para jugar con Aldosivi, que por ahora está peleando el descenso.
- 18/10 a las 20.15 vs. Belgrano (V)
- 25/10 a las 19.15 vs. Racing (L)
- 1/11 a las 15 vs. Boca (V)
- 8/11 vs. Aldosivi (V)