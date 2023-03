River Plate vs. Racing de Córdoba: día, hora y TV del partido de Copa Argentina

►TE PUEDE INTERESAR: Liga Profesional: tras el triunfo, así quedó Godoy Cruz en la tabla de posiciones

river.jpg

River, que viene de ganarle por 2 a 1 a Lanús en un partido repleto de jugadas que generaron polémica, buscará avanzar en la Copa Argentina con un once que tendría una serie de modificaciones por decisión de Martín Demichelis, quien advirtió que algunos de los titulares precisan una pausa.

Por ese motivo, habrá cambios en la alineación, aunque aún no definió quiénes ocuparán tres puestos: Franco Armani o Ezequiel Centurión en el arco, Leandro González Pirez o Paulo Díaz en la zaga y Enzo Díaz o Elías Gómez en el lateral izquierdo.

Racing de Córdoba, por su parte, llega tras vencer por 3 a 1 a Deportivo Madryn en la Zona B de la Primera Nacional, donde acumula seis puntos luego de cosechar dos victorias y dos derrotas.

racing-de-cordoba.jpg

El ex arquero Carlos Bossio, entrenador del rival de River, señaló: "Estos partidos se esperan toda la vida. Hay que trabajar más en bajar la ansiedad que en subirla. Sí hacemos hincapié en la categoría, no nos podemos equivocar porque cobramos. Son jugadores que resuelven un partido. Trabajamos en la concentración, el esfuerzo y no dejar nada librado al azar".