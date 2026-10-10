River necesita ganarle a Estudiantes de Río Cuarto para buscar un lugar en los playoffs

River busca un triunfo fundamental para volver a buscar un lugar en los playoffs. El Millonario recibe este sábado a las 21.30 a Estudiantes de Río Cuarto, en el estadio Monumental, por la fecha 12 de la Zona B del Torneo Clausura.
River juega con Estudiantes de Río Cuarto, en el Monumental, por la fecha 12 de la Zona B del Torneo Clausura
River busca un triunfo fundamental para volver a buscar un lugar en los playoffs. El Millonario recibe este sábado a las 21.30 a Estudiantes de Río Cuarto, en el estadio Monumental, por la fecha 12 de la Zona B del Torneo Clausura.
El encuentro se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Nazareno Arasa, mientras que en el VAR dirá presente Andrés Merlos.
River, que es dirigido por Leo Ponzio, llega a este compromiso tras tres semanas sin jugar. Su última presentación oficial fue el 19 de septiembre, cuando cayó 2-1 en condición de local contra Huracán. El Millo no podrá ingresar a la zona de clasificación a los playoffs en esta fecha tras el triunfo de Barracas ante el Globo. De todas maneras el Millo tiene un partido pendiente ante Sarmiento.