River necesita ganarle a Estudiantes de Río Cuarto para buscar un lugar en los playoffs

El encuentro se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Nazareno Arasa, mientras que en el VAR dirá presente Andrés Merlos.

River, que es dirigido por Leo Ponzio, llega a este compromiso tras tres semanas sin jugar. Su última presentación oficial fue el 19 de septiembre, cuando cayó 2-1 en condición de local contra Huracán. El Millo no podrá ingresar a la zona de clasificación a los playoffs en esta fecha tras el triunfo de Barracas ante el Globo. De todas maneras el Millo tiene un partido pendiente ante Sarmiento.