River le gana a Estudiantes de Río Cuarto en el Monumental

Ángel Correa es una pieza fundamental en River.

River, que es dirigido por Leo Ponzio, llega a este compromiso tras tres semanas sin jugar. Su última presentación oficial fue el 19 de septiembre, cuando cayó 2-1 en condición de local contra Huracán.

El Millo no podrá ingresar a la zona de clasificación a los playoffs en esta fecha tras el triunfo de Barracas ante el Globo. De todas maneras tiene un partido pendiente ante Sarmiento.

A los 5 minutos Driussi la abrió hacia la derecha, Correa metió un buen centro y Acuña la empujó al gol.

Un tiro de Pereyra fue atajado por Herrera.

Otro remate de Pereyra desde lejos se iba cerca del palo.

Una volea de Hesar llevaba peligro al arco defendido por Santiago Beltrán.

Galván exigía con una buena respuest a Herrera.

Ya en el complemento un tiro libre de Driussi se iba por arriba del travesaño.