Javier Pinola seguirá en River. El propio futbolista descartó los rumores que sonaban y confirmó que continuará en el club de sus amores.

Ahora, el defensor de 36 años aprovechó la pretemporada para dejar algunos comentarios con cierta picardía sobre el clásico rival del Millonario. Consultado sobre lo que le dice a la gente cuando le consultan qué pasó con Boca, el central avisó: "Que ganamos nosotros, es lo importante."

Un poco más serio, Pinola contó sobre el Xeneize que "siempre hubo un respeto mutuo. Pero a mí de chico me tocó vivir la época en la que River salía campeón pero no podíamos ganarles. Y ahora es al revés. Hay que seguir con ese convencimiento, pero no porque nos preparemos sólo para Boca: lo hacemos para cada partido. Aunque esos clásicos son desafíos que nos gustan y eso te lleva a la exigencia de no bajar ni un poco".

Para el futbolista, River no es un karma para Boca: "es nuestro máximo rival, nada más." En diálogo con Olé, el jugador se refirió también al regreso de Riquelme al club rival aunque esta vez desde un lugar de dirigente. "Riquelme es un referente del fútbol argentino y mundial. Un tipo muy inteligente al que le encanta el fútbol. Sabe mucho y ojalá que pueda aplicar ese conocimiento desde otra función." avisó.

Finalmente, consultado sobre si el conjunto de La Boca cambió con la vuelta de Román, fue contundente: "No. Es el Boca de siempre. El Boca que dirige Miguel Ángel Russo, y nada más."