Qué pasó en el bochornoso final entre la Selección argentina Sub 23 y Francia en los Juegos Olímpicos

“No tomamos este partido como una revancha porque el Mundial fue con otros equipos. Pido perdón por el disturbio final. No es lo que quería y no pude controlarlo”, dijo Thierry Henry, leyenda y DT del conjunto galo, quien luego lamentó: "Fue un partido muy duro, pero lo que pasó al final no debe pasar, mi jugador se fue con tarjeta roja y no pude controlarlo, fuí a saludar a Mascherano y cuando me di cuenta pasó eso. No me gustó lo que pasó al final con mi jugador".

La referencia fue para el número 12 Enzo Millot, quien una vez terminados los incidentes, y cuando los jugadores franceses volvieron al campo, fue expulsado y seguramente se perderá la semifinal del lunes con Egipto.