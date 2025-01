Qué dijo Fernando Gago tras el debut 0 a 0 ante Argentinos Juniors

"En el partido no salió lo que queríamos, sobre todo en el primer tiempo. Nos costó recuperar la pelota para poder atacar rápido. Y después manejarla para pasar rápido a la ofensiva. Le dimos mucha iniciativa al rival. Hay cosas que mejorar y otras que mantener, son los primeros partidos del año y esto es hasta que agarremos ritmo futbolístico. Sin dudas que falta tiempo para ver el Boca que yo quiero", analizó primeramente Fernando Gago.

Embed

Pese a que en cancha se vieron algunos de los flamantes refuerzos del Xeneize como Carlos Palacios, Ander Herrera, Alan Velasco o Rodrigo Battaglia, el entrenador consideró que el empate no fue un tema de jugadores individuales sino, más bien, un asunto de identidad que él pretende traspasar a sus dirigidos. "Necesito que el equipo tenga una identidad, no me cambia el nombre del futbolista. Yo necesito que entiendan que queremos ser como equipo y consolidar el juego, la forma de atacar y defender", sentenció.