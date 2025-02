Qué dijo Ernesto Pedernera en su último partido como DT de Godoy Cruz

"Hasta último minuto dejamos todo, no fue fácil la semana porque tenía la intención de seguir más tiempo, ahora a empezar otra vez otra historia, es borrón y cuenta nueva", opinó Ernesto Pedernera. "Hasta último minuto dejamos todo, no fue fácil la semana porque tenía la intención de seguir más tiempo, ahora a empezar otra vez otra historia, es borrón y cuenta nueva", opinó Ernesto Pedernera.

"Es la primera vez que mis hijos me ven como técnico por televisión. Quería seguir pero las condiciones no están dadas y se decidió de esta forma y acataré lo que digan los dirigentes, estoy muy conforme por el trabajo que hicimos y por la respuesta de los jugadores aún en los malos momentos", aseguró Ernesto Pedernera.

Con respecto a la victoria ante Vélez, opinó: "La victoria que conseguimos ante Vélez fue merecida, la veníamos buscando hace tiempo, sabíamos que íbamos a jugar con el nerviosismo del rival y aprovechamos las situaciones que se nos presentaron frente al último campeón del fútbol argentino”.

“Al jugador el mensaje que le dimos es simpleza, la constancia de que crean en ellos, dejar en alto al club. Se vivió una semana de mucha tensión con la salida del entrenador. Los jugadores dieron una muestra de hombría para sacar adelante este tipo de partidos".

Los partidos de Ernesto Pedernera como entrenador de Godoy Cruz

Liga Profesional 2024

vs. Vélez (L) 0-0

vs. Defensa y Justicia (V) 1-2

vs. Banfield (L) 4-0

vs. Instituto (V) 3-1

Torneo Apertura 2025

vs. Rosario Central (Local) 0-3

vs. Sarmiento de Junín (V) 0-0

vs. Talleres (L) 0-0 Se suspendió antes de comenzar el segundo tiempo.

vs. Gimnasia y Esgrima La Plata (V) 0-3

vs. River Plate (L) 0-0

vs. Vélez (V) 2-0

La palabra de Ernesto Pedernera en la conferencia de prensa