Pier Barrios se vistió de goleador en Godoy Cruz

Pier Barrios no podía ocultar su felicidad por su gol y reconoció: "Fui con decisión y convicción que me podía quedar alguna pelota y me quedó para definir. No es muy común en un defensor marcar un gol. Me llena de satisfacción poder haberlo empatado. Seguimos con esta racha de local de varios partidos sin perder. El equipo sigue dando pelea".