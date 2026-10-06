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"¿Para qué te traje?"

"Papelón": el segundo gol que recibió Gimnasia y Esgrima frente a Estudiantes está dando la vuelta al mundo

Gimnasia y Esgrima buscaba el empate, pero cometió una desatención que le abrió el camino a la goleada del Pincha

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Gimnasia y Esgrima cayó de visitante, pero tiene las esperanzas intactas.

Gimnasia y Esgrima cayó de visitante, pero tiene las esperanzas intactas.

Gimnasia y Esgrima tenía una difícil parada en La Plata, ya que debía medirse ante Estudiantes por la fecha 11 del Torneo Clausura, y todo lo que podía salir mal, efectivamente salió mal. Cuando buscaba el empate agónico, atacó con nueve jugadores para convertir en un córner, pero las cosas no salieron como esperaban.

Esto dio lugar a una jugada letal: tras una grosera desatención, el Pincha logró ampliar el marcador para después sellar la victoria con un 3 a 0 categórico. Ahora el Pituco es tristemente célebre por una jugada que determinó la caída.

Gimnasia y Esgrima cayó en su visita a La Plata.

Gimnasia y Esgrima cayó en su visita a La Plata.

El segundo gol que recibió Gimnasia y Esgrima frente a Estudiantes está dando la vuelta al mundo

Corría el minuto 89 y el Lobo caía 1-0 tras el gol de penal de Edwuin Cetré (83'). Ante un córner a favor, nueve futbolistas del conjunto mendocino subieron a buscar la heroica en el área rival, pero la jugada no tuvo el final esperado.

La defensa del Pincha rechazó el centro y, tras una mala entrega en la recuperación de Gimnasia, Fabricio Pérez aprovechó el regalo: el atacante de 20 años inició una corrida letal para quedar mano a mano con César Rigamonti y definir sin que el arquero del Lobo pudiera hacer nada.

De esta manera, el Pincha convirtió el segundo gol y, a los 94', fue nuevamente Fabricio Pérez quien firmó su doblete y coronó la goleada de los locales.

El goleador de Gimnasia y Esgrima no logró convertir.

El goleador de Gimnasia y Esgrima no logró convertir.

El fixture de Gimnasia y Esgrima

Sin embargo, el Lobo se encuentra bien ubicado en el Grupo A con 17 puntos y ubicado en la séptima posición, con la misma cantidad de puntos que Lanús, Newell's e Independiente; es así que mantiene firmes sus posibilidades de clasificar a los playoffs; además, las expectativas son grandes por una posible clasificación a la Copa Sudamericana.

  • Fecha 12 - 12/10 desde las 18.30 - local vs. Newell's.
  • Fecha 13 - visitante vs. Vélez (sin día ni horario confirmados).
  • Fecha 14 - local vs. Platense (sin día ni horario confirmados).
  • Fecha 15 - visitante vs. Lanús (sin día ni horario confirmados).
  • Fecha 16 - local vs. Independiente Rivadavia (sin día ni horario confirmados).

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