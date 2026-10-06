"Papelón": el segundo gol que recibió Gimnasia y Esgrima frente a Estudiantes está dando la vuelta al mundo

La defensa del Pincha rechazó el centro y, tras una mala entrega en la recuperación de Gimnasia, Fabricio Pérez aprovechó el regalo: el atacante de 20 años inició una corrida letal para quedar mano a mano con César Rigamonti y definir sin que el arquero del Lobo pudiera hacer nada.

De esta manera, el Pincha convirtió el segundo gol y, a los 94', fue nuevamente Fabricio Pérez quien firmó su doblete y coronó la goleada de los locales.

El goleador de Gimnasia y Esgrima no logró convertir.

El fixture de Gimnasia y Esgrima

Sin embargo, el Lobo se encuentra bien ubicado en el Grupo A con 17 puntos y ubicado en la séptima posición, con la misma cantidad de puntos que Lanús, Newell's e Independiente; es así que mantiene firmes sus posibilidades de clasificar a los playoffs; además, las expectativas son grandes por una posible clasificación a la Copa Sudamericana.