Pablo Jofré tiene el objetivo de volver a dar pelea con Gutiérrez Sport Club

Pablo Jofré Gutiérrez Sport Club-.jpg Pablo Jofré quiere armar nuevamente un equipo competitivo y pelear los primeros lugares en el Federal A. Foto: Emanuel Rodríguez

Con respecto a su vuelta manifestó: "Cuando me llamó el presidente Pablo Martínez y los dirigentes me dijeron que si podía volver y no lo dudamos en ningún momento. Estamos planificando lo que viene en el torneo Federal A, el objetivo es pelear por el ascenso, es a lo que aspira cualquier entrenador"

"Vamos a tratar de volver a armar un equipo competitivo, de repetir o mejorar la campaña que hicimos en el 2024, cuando nos fuimos a pesar de la buena campaña no hubo nada par reprochar porque fuimos muy agradecidos con los dirigentes", dijo.

"En esta vuelta se tienen en cuenta muchos factores, tuvimos un proceso muy importante en el último torneo Federal A. Tuvimos varias ofertas para dirigir en otro clubes y decimos quedarnos en Mendoza cerca de la familia. Me sentí muy cómodo en Gutiérrez, donde el objetivo era mantenerse en la categoría y competir, la verdad que hicimos un gran torneo, salimos primeros en nuestra zona".

Pablo Jofré hizo una campaña brillante en Gutiérrez Sport Club

El Celeste, que venía de ascender a la tercera categoría del fútbol argentino, realizó un campañón en la primera fase del torneo sumando 35 puntos. Y en la segunda fase ganó un partido, empató 4 y perdió uno.

Pablo Jofré estará acompañado por su ayudante de campo Daniel Nievas, los preparadores físicos Nicolás Cortés y Alexis Báez. Tomás Funes será el entrenador de arqueros, Valentino Catalfano será el encargado de los videos, el kiniésologo será Horacio Aguilera y el utilero será Sergio Herrera.