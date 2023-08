Nahuel Gallardo no se llevó de arriba la pelea con Darío Benedetto

En diálogo con Fox Radio, el DT del verde juninense aseguró: “Cuando lo saqué a Nahuel pude cruzar unas palabras con él. Le pregunté qué pasó y me dijo ‘lo fui a saludar a Blondel y ahí vino Benedetto’. Esa fue un poco la versión, pero no me precisó demasiado Nahuel qué había pasado. Después fuimos al vestuario y los muchachos estaban contentos y cantando”.

Luego agregó: “Después llegó la conferencia de prensa y yo ya no lo vi más a Nahuel. Me enteré como todos, por televisión, lo que había dicho después cuando salió del vestuario. Después también las imágenes que mostraron que él le pone la mano a Blondel en la cara y como que lo empuja y a raíz de eso se arma todo un tumulto”.

Pablo Lavallén también declaró: “Nahuel es un joven y ese tipo de situaciones hay que tratar de evitarlas porque ahora lo perdimos a él. Fue sancionado, más allá de lo que haya pasado con Benedetto o no y las declaraciones, lo importante para nosotros es que no vamos a poder contar con el jugador”.

Nahuel Gallardo está en la mira y seguramente tendrá que estar muy atento a lo que le digas sus superiores en Sarmiento. “Hablaremos con él para que seamos inteligentes. Para que en esos momentos cuando terminó el partido, y más cuando ganamos, no entremos en ningún tipo de rispidez que pueda hacernos perder un jugador como nos pasó con Nahuel”.

¿Que opinión les merece el cruce entre el Pipa Benedetto y Nahuel Gallardo?

Nahuel Gallardo: qué dijo de Benedetto

Tras el encontronazo con Darío Benedetto, Nahuel Gallardo declaró: ”Fui a saludar a Blondel, me niega el saludo y ahí vino Benedetto, se metió en el medio medio a hacer quilombo. No se por qué, supongo que se quedó caliente del penal… Y tira una piña, empieza a repartir piñas”.