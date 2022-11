Alexis Mac Allister es hijo del recordado Carlos Mac Allister, el ex jugador de Boca y de la Selección Argentina.

Mac Allister tiene una historia llamativa, ya que fue protegido por Lionel Messi en el plantel. "Recuerdo que todos me decían ‘Colo’, pero a mí no me gusta mucho, entonces Messi se lo dijo a todos los compañeros. Él dijo: ‘No le gusta que lo llamen Colo, ¡así que no lo llames así!'", dijo en una nota con The Athletic.

Esto pasó en el 2021, cuando Mac Allister formaba parte del equipo que se preparaba para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y Messi buscaba la Copa América, que finalmente ganó.

El día que Alexis Mac Allister conoció a Messi

Mac Allister recordó el día que conoció a Leo. "Estaba rojo, completamente rojo. Ni siquiera quería saludar. Estaba realmente nervioso incluso por conocer a uno de los mejores jugadores del mundo, pero fue fantástico, por supuesto", le dijo a TyC Sports.