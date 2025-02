Maximiliano Herrera vive un gran momento en Pacífico de General Alvear

Maximiliano Herrera y su opinión sobre Pacífico de General Alvear

Maximiliano Herrera opinó lo que representa Pacífico de General Alvear y manifestó: "Esta institución es una familia, todos tiramos para el mismo lado, hay mucha unidad de la dirigencia, cuerpo técnico y jugadores".

"Me siento muy bien este club, me hacen sentir como en casa, disfruto cada momento, me siento muy feliz", agregó la Bestia.

Pacífico está a dos partidos de poder ascender al Federal A

El Lobo del Sur está a dos encuentros de ascender al Federal A, en el caso de eliminar a Sportivo Desamparados jugará la final en cancha de Douglas Haig de Pergamino con el ganador de Juventud Unida de Gualeguaychú vs. Ben Hur de Rafaela (Región Litoral Sur).

En el encuentro de ida ambos equipos igualaron sin goles en Rafaela y la revancha se disputará este domingo desde las 17 en Entre Ríos.