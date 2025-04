Al ser consultado sobre qué le diría a Riquelme, quien fuera candidato a vicepresidente en las últimas elecciones no dudó: “Le diría que por favor reflexione... Si en verdad quiere en algo a Boca, tiene que cambiar 180 grados”.

“Tiene que volver a creer de verdad en profesionales que ocupen sus cargos y respetar sus criterios, conducir al club en forma colegiada. No sólo como un emperador... Ni siquiera los propios compañeros de comisión directiva tienen un lugar de respeto”, añadió Macri.

Sobre los candidatos a reemplazar a Fernando Gago, sentenció: “Hoy al club le cuesta conseguir técnico, la mayoría no quieren venir a Boca por la relación que tienen que tener con el presidente y su comisión de fútbol. Eso es inédito, no pasó nunca”.

riquelme macri 2.jpg Mauricio Macri apuntó contra Juan Román Riquelme por el presente de Boca.

Pergolini también le pegó a Riquelme

Mario Pergolini, quien fue vicepresidente junto a Riquelme en la gestión de Jorge Amor Ameal, liquidó al Torero: "Eligen mal. Que ponga un manager porque él no sabe comprar, él no sabe de fútbol. Sabía jugar al fútbol, pero no sabe de fútbol”.

“Estoy pensando en una sola cosa, basta. ¿En serio lo echan por la noche? ¿No pueden hacer las cosas normales? ¿No lo pueden hacer por la tarde, en un lugar lógico? No llegar a hoy. ¿No sabés que no echamos gente después de un clásico? Al pedo, ya sé que es al pedo, pero no lo hacemos. Es una de las pocas cosas que nos quedan. No tenemos nada. No nos dejan ni folclore. Nada", sentenció.