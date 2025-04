Sin embargo, su encuentro les ha dejado huella, algo totalmente inexplicable los mantiene unidos. De hecho, vuelven a verse, año tras año, en distintas ciudades.

La relación se inicia a bordo y más sofisticadamente de lo que es habitual en el género: Emily se cuela en el baño de hombres y allí se lo monta a Oliver (escena que habla menos de la realidad como de las calenturientas fantasías del guionista Colin Lynch en vuelo).

Max: de qué se trata la película El amor es lo que tiene

Dos jóvenes se conocen durante un vuelo de un extremo del país al otro. Oliver está recién graduado de la universidad y se ha impuesto a sí mismo un muy estrecho plan para lograr sus sueños de éxito en los negocios y para encontrar el amor verdadero.

Emily es un alma audaz y libre a quien le atrae la espontaneidad y los desenfrenados extremos. Dos alternativas diferentes, dos formas de ver la vida incompatibles.

Puede que hayan estado juntos un corto tiempo, pero Oliver y Emily evidentemente no son el uno para el otro. ¿O sí? A pesar de que ambos continúan con sus vidas, Oliver y Emily no obstante parecen no poder olvidar del todo.

Mientras que se vuelven a encontrar, año tras año, en ciudad tras ciudad, cuando cambian de carrera y relaciones, siempre parece haber mucho que los separe.

Y aun así, también existe algo totalmente inexplicable que los une.

Max: protagonistas de El amor es lo que tiene

Ashton Kutcher

Amanda Peet

Taryn Manning

Ali Larter

