Martín Demichelis le respondió a Rodolfo D'Onofrio tras las duras críticas sobre su pasado en River

Martín Demichelis le contestó a Rodolfo D'Onofrio con muchísima altura y clase.

Qué dijo Rodolfo D'Onofrio sobre Martín Demichelis

"Cuando estaba en Francia mirando el Mundial de Rugby y me enteré de la charla en off de Demichelis, me encontré con un dirigente de River y le dije: 'Lo tienen que echar, porque no va a poder manejar más a este grupo'", reconoció el ex mandatario del conjunto de Núñez.

Y continuó con respecto al director técnico: "No tiene carisma para con la gente y cometió un error que no hace ni un chico de ocho años. Vos no podés hablar en off con siete periodistas y decirles cosas negativas sobre los jugadores".

"Demichelis rompió todo. River lo tendría que haber echado en el momento del off". Rodolfo D'Onofrio, hoy, en @olgaenvivo.

Por último, reconoció: "¿Vos creés que los periodistas no lo van a contar? Así rompés un grupo, porque a los que no criticaste, lo que va a ocurrir es que van a pensar que un día lo vas a hacer con ellos también. No podés liderar más, se acabó el liderazgo", sentenció D'Onofrio.