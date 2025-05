La frase contundente de Jack Doohan sobre Franco Colapinto: habló de los rumores sobre su remplazo en Alpine

Y añadió: "Creo que, dado que este tema lleva tanto tiempo circulando, para cuando empezó la temporada quizá ya era inmune a él. Si hubiera empezado un par de días antes de Melbourne, me habría afectado más".

Además, reveló que fue a principios de 2025 cuando mas atención le prestó al bullicio en torno al pilarense, pero que poco a poco se fue acostumbrando y dejó de darle relevancia al asunto.

"Para ser sincero, lo peor fue en enero, cuando hubo más ruido. No pasaba nada más, pero creo que había una nueva narrativa cada fin de semana y, además, enseguida supe qué era irrelevante y qué no. Me concentré en mi trabajo", aseveró.

Colapinto.jpg

No obstante, no es novedad que los ojos están puestos en Doohan debido al flojo rendimiento mostrado en los cinco primeros circuitos de la actual temporada de la máxima categoría del automovilismo.

El nacido en Gold Coast todavía no consiguió sumar puntos con la escudería francesa en esta campaña: no finalizó la carrera en Australia, terminó 15° en China y Japón, 14° en Bahréin y 17° en Arabia Saudita.

Todo esto generó que los rumores aumentaran y que los directivos de Alpine, comandado por Flavio Briatore, comenzaran a buscar alternativas en caso de que la mala racha continúe. Es ahí donde aparecería Colapinto como la primera opción.

"Creo que es solo circunstancial, no creo que haya un objetivo hacia mí, simplemente es cómo se desarrolla la situación y no me lo tomo como algo personal. Creo que este es nuestro deporte. Así es mi momento actual y seguro que me beneficiaré de ello más que de cualquier otra cosa", concluyó Doohan.